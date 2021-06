Skincare: Liv Tyler revela sua rotina de cuidados com a pele. Confira o que não pode faltar!

Prestes a comemorar 44 anos, a atriz, que mantém uma pele linda e saudável como aos 20 e poucos anos, revelou sua rotina de cuidados faciais.

Em um vídeo para a Vogue estadunidense, a atriz Liv Tyler, de 43 anos, revelou que ela mantém uma rotina de cuidados diários com a pele com 25 passos. Ela disse que segue religiosamente os 25 passos todos os dias. “Quanto mais faço essas coisas, melhor me sinto por dentro. E quanto mais calma eu me sinto, melhor minha pele fica por fora”.

Liv Tyler é famosa há décadas e certamente você se lembra do seu papel na trilogia ‘O Senhor dos Aneis’, onde ela interpretou a elfa Arwen Undómiel. Na época do primeiro filme ela tinha 24 anos e agora, 20 anos depois, ela mantém uma pele perfeita.

Tyler disse que é realmente apaixonada por cuidados com a pele: “Minha obsessão secreta, uma paixão de toda a minha vida, é cuidar da pele. Acho que me tornaria uma dermatologista ou esteticista se não tivesse me tornado atriz”. Liv disse que herdou do pai, o vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, a paixão pelos cosméticos: “Meu pai gosta tanto de cuidados com a pele. Quando vou visitá-lo, geralmente passo metade do tempo no banheiro apenas examinando os produtos. O banheiro dele está cheio!”.

Mas 25 passos é uma rotina nível especialista. Vamos resumir os pontos mais importantes para que você também conquiste uma pele perfeita e saudável. Lembre-se que qualquer informação ou dúvida precisa ser consultada com seu médico dermatologista. Aqui, são apresentadas somente informações que são base para a sua conversa com ele.

Dica 1: Esfoliação é básico

“Para mim, o segredo para uma pele bonita é a esfoliação. Ela retira todas as células mortas da pele e limpa”, disse Tyler. Ela disse que usa um esfoliante enriquecido com aloe vera e vitamina E.

Dica 2: Cuide da área dos olhos

Para a área dos olhos, Liv Tyler é bem específica. Ela usa adesivos enriquecidos com ativos para minimizar o inchaço ao redor dos olhos. Ela disse que costuma guardá-los na geladeira para aplicar no rosto quando eles estiverem resfriados, para potencializar a ação contra o inchaço.

Dica 3: Hidratação sempre

Depois de esfoliar a pele, Liv disse que aplica uma máscara hidratante e, no dia a dia, ela aposta em um hidratante mais básico, como os hidratantes da Avene. “Eu uso muito isso no set quando eles estão fazendo minha maquiagem. É bom para debaixo da maquiagem”.

Dica 4: Óleo sim!

“Para hidratar, eu realmente gosto de usar óleos no rosto”, disse Tyler. Ela usa um da marca Rodin, que contém uma mistura de óleos vegetais. “O cheiro é delicioso”. Mas a chave é passar massageando o rosto, principalmente na região abaixo dos olhos, atrás das orelhas e no pescoço.

Dica 5: Maquiagem “naturalzinha”

“A coisa mais importante sobre a maquiagem, eu acho, é que ela tem que ser muito, muito bem misturada, para que realmente fique em seus poros. Eu realmente gosto de maquiagem para parecer que você não está usando nada”, disse Liv.

Depois de aplicar uma leve camada de base, ela gosta de aplicar um iluminador nas maçãs do rosto e o arco de cupido, além de um um blush rosado e um lip tint. Ela continua usando um gel para deixar a sobrancelha penteada e no lugar e termina aplicando um rímel marrom.