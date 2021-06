Os signos que passarão por muitos amores para poder encontrar o certo

A trajetória amorosa das pessoas dificilmente se baseia em apenas um relacionamento. No entanto, alguns signos do zodíaco podem passar por muitas conexões antes de encontrar aquela que é realmente especial.

Descubra quem são eles:

Áries

Este é o signo dos começos e ele está sempre pronto para iniciar um novo ciclo, principalmente no amor. O ariano não tem medo de deixar algo que machuca e buscar o que nutre, mas ele também pode agir impulsivamente e passar muito tempo procurando o que pode ser melhor. Como vive os sentimentos de forma intensa, ele irá se apaixonar bastante. É bem possível que amor verdadeiro seja encontrado quando depois de aprender a ser mais sereno e menos individualista.

Gêmeos

O geminiano é condicionado a complementar e se relacionar de forma reconciliadora com os outros seres humanos. Muitos interesses amorosos passam pela a sua vida, pois ele tem a necessidade de se conectar, mas nem sempre isso acontece de forma muito profunda – o que não significa que não será um vínculo importante. Ele se distrai e se deslumbra, tudo isso o faz ir em busca do novo. Quando aprende a mergulhar nos sentimentos e deixa que eles prevaleçam supera as indecisões e conhece o amor verdadeiro.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

Por mais que às vezes tenha medo, o canceriano sabe que o amor é fundamental. Sendo assim, este signo percorrerá muitos caminhos sendo guiado pela necessidade de se vincular e sentir todos os processos que envolvem o romance. Infelizmente, nem sempre buscar refúgio constante significa construir um abrigo sólido. Quando alcança a maturidade emocional e supera os traumas que acumulou na jornada, pode finalmente amar serenamente e de forma verdadeira.

Sagitário

O símbolo do sagitariano é uma flecha, portanto ele sempre irá até as suas metas no amor, mas agirá instintivamente para conseguir o que deseja e pode mudar de direção constantemente. Assim como as pessoas de Áries, eles também estão em busca de encontrar o melhor para si. Por isso, encontra o amor quando consegue se concentrar no seu processo de crescimento de forma mais madura, alinhando o coração e a mente para viver os sentimentos sem medo de perder a liberdade.