4 penteados fáceis e rápidos para o dia a dia se você tem o cabelo cacheado; para aprender em poucos minutos

Mais um dia terminando e nada melhor para encerrá-lo do que conferindo algumas sugestões de penteados, não é mesmo? Se você tem os fios cacheados, as recomendações desta quinta-feira (3) vão te dar uma grande mão.

Com bandana, truques fáceis com grampo ou com baby hair? Na dúvida, melhor adotar todos, né? E diferente do que alguns pensam, é possível sim ter alternativas estilosas com o cabelo sem necessariamente gastar muito tempo ou ser algo complexo.

Você é do tipo que ama um tutorial com dicas práticas e que seja possível fazer no dia a dia sozinha em casa? Então aproveite a oportunidade para conferir o vídeo desta quinta-feira.

Para quem ficou curioso, as recomendações são compartilhadas no canal da youtuber Rafaela Maria, que ensina em poucos minutos 4 penteados estilosos para a sua rotina.

E não se esqueça: caso queira reproduzir as dicas enquanto confere o tutorial, é preciso contar com alguns acessórios, sendo eles:

Bandana;

Ativador de cachos, creme ou gel;

Grampos;

Escovinha para o baby hair

Pente.

Sem mais delongas, confira abaixo o tutorial. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

