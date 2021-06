Skincare: os 5 segredos da rotina de Sandra Bullock para a pele

Nós resgatamos algumas entrevistas anteriores de Sandra Bullock e montamos um dossiê para inspirara sua rotina de skincare. Confira!

Sandra Bullock tem 56 anos e parece ter uma pele tão radiante de quando tinha 36, em ‘Miss Simpatia’. Eleita este ano a Mulher Mais Bonita do Mundo pela People Magazine, a atriz é mãe de Louis, 10, e de Laila, 5. Os cabelos castanhos e lisos nunca esconderam a pele bem cuidada de Sandra que garante ter uma rotina de pele minimalista. Resgatamos algumas frases da atriz que dão dicas de como é a sua rotina de beleza.

Rotina minimalista

Em entrevista com a revista InStyle, em 2000, Sandra disse que prefere manter as coisas mínimas com sua rotina de beleza, “Eu uso uma toalha de rosto e creme Artistry”. Além de produtos mínimos, ela também não dedica muito tempo à sua rotina. Ao falar com Marie Claire UK, ela admitiu que “toda a sua rotina leva oito minutos”.

Leia mais:

Ela experimentou o EGF

Durante uma visita ao Ellen DeGeneres Show em 2018, para promover o filme ‘Oito Mulheres e um Segredo’, a atriz divulgou que ela experimentou o EGF, ativo conhecido na indústria cosmética como Fator de Crescimento Epidérmico. Trata-se de uma proteína não glicosilada de cadeia única que ocorre naturalmente nas células da pele. Seu principal objetivo é curar nossa pele, promovendo a síntese de DNA e a proliferação celular. O EGF ajuda a reparar a pele, bem como as feridas da córnea, intestino e mucosas.

A descoberta do EGF rendeu à bióloga Rita Levi-Montalcini e ao bioquímico Stanley Cohen o Prêmio Nobel de Medicina em 1986. “Fatores de crescimento são ativos que dizem às células da pele para se comportar como células jovens e saudáveis. Quando se trata de uso cosmético, eles são mais apropriados para pessoas com pele envelhecida porque podem minimizar vários problemas, como as rugas”, explicou Joshua Zeichner, dermatologista e diretor de pesquisa cosmética e clínica em dermatologia no Hospital Mount Sinai na cidade de Nova York.

À medida que envelhecemos, começamos a perder o EGF com o qual nascemos. Sandra explicou ao público de Ellen que o soro EGF é aplicado na pele e depois revisado com uma caneta de microagulhas.

Pomada para hemorróidas no rosto

Além disso, durante a premier de ‘Miss Simpatia 2’, em Londres, em 2005, Sandra compartilhou, “meu segredo favorito de concurso de beleza: eu não sabia que colocar pomada para hemorróidas no rosto é aceitável no mundo da beleza. Mas, aparentemente, o creme de bunda ajuda as rugas ao redor dos olhos. Quem diria!”, disse ela rindo.

Esfoliação semanal

Ao falar com a Vogue, a esteticista Mila Moursi, que já trabalhou com Sandra Bullock, compartilhou que todas as suas clientes fazem limpeza diária como parte de sua rotina de cuidados com a pele e esfoliam pelo menos uma vez por semana, “esfoliante, liberando os poros entupidos de poluição e oleosidade”.

Rotina de exercícios físicos

Sandra disse à InStyle: “Eu faço Pilates, kickboxing, musculação. Quando estou em Austin, corro ou ando de bicicleta. Se eu puder malhar todos os dias, eu farei”.