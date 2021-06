Este é o suco potente com poucos ingredientes que você precisa começar a consumir hoje; saiba também como preparar

Quando pensamos em saúde, consumir um suco natural pode ser uma excelente alternativa e que traz diversos benefícios, não é mesmo? E que tal aproveitar esta oportunidade para aprender uma receita com poucos ingredientes? Para aproveitar esta sugestão, você precisará de 5 itens: beterraba, gengibre, maçã, cenoura e limão.

Mas quais são os benefícios deste suco?

De acordo com o portal Very Well Fit, o consumo do suco com estes ingredientes pode trazer variadas vantagens para a saúde, dentre eles:

A maçã, cenoura e o limão têm efeito antioxidante;

Já o gengibre, tem compostos anti-inflamatórios;

Sobre a beterraba, pode auxiliar, por exemplo, na redução das dores musculares para os que fazem exercícios físicos.

Você pode se interessar por:

Vamos à receita do suco?

Ingredientes:

2 cenouras grandes;

Raiz de beterraba (1);

1 maçã verde;

1 colher de sopa de suco de limão (ingrediente opcional);

Pedaço de aproximadamente 2,5 cm de gengibre (também opcional).

Modo de preparo:

Para começar, lave bem a cenoura, maçã e a raiz da beterraba;

Em seguida, esfregue as cenouras e as beterrabas;

Logo após, remova o miolo e as sementes da maçã;

Então, utilizando um espremedor, corte as frutas em pedaços menores e as passe pela máquina;

Após processar as frutas anteriores, faça o mesmo com o pedaço de gengibre, se for acrescentá-lo;

Adicione o suco de limão, caso também deseje utilizá-lo;

Por fim, consuma o conteúdo, mexendo-o antes de beber. Caso prefira, você pode armazenar o suco na geladeira, porém por um período máximo de 24h.

Veja também estas sugestões: