Suco de beterraba potente para reduzir a hipertensão; aprenda como preparar uma bebida deliciosa

Você possivelmente já deve ter tomado alguma vez na vida suco de beterraba, não é mesmo? Mas sabia que além de ser uma alternativa deliciosa, traz diversos benefícios para a saúde? Caso tenha dúvidas sobre esta informação, te explicaremos mais adiante outros detalhes.

Quais os benefícios do suco de beterraba?

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Very Well Fit, o consumo do suco de beterraba pode ser bastante benéfico para a saúde, trazendo vantagens como:

Ajuda na redução da hipertensão . Uma pesquisa indica que há uma redução na pressão arterial cerca de 3 horas após o consumo de 500 ml de suco de beterraba;

. Uma pesquisa indica que há uma redução na pressão arterial cerca de 3 horas após o consumo de 500 ml de suco de beterraba; Tem propriedades anti inflamatórias.

Você pode se interessar por:

Aprenda uma receita prática de suco de beterraba

Recomendação do portal Tudo Gostoso

Ingredientes:

1 beterraba em tamanho pequeno;

1 limão galego;

4 colheres de açúcar;

1 copo e meio de água.

Modo de preparo:

Para começar, descasque e corte a beterraba. Reserve o conteúdo;

Em seguida, faça o mesmo com limão (descascar e cortar), retirando as sementes;

Bata o conteúdo reservado no liquidificador com a água e logo após, coe bem. Consuma.

Veja também estas sugestões: