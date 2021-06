Free Fire dá as boas-vindas a Ryu e Chun-Li, de Street Fighter

A Garena anunciou hoje (1) uma colaboração global com a Capcom para trazer o conteúdo do Street Fighter V para o Free Fire.

Como revelado pela Garena, por meio de comunicado, o crossover une dois dos maiores sucessos da indústria dos games.

Além disso, a ação reafirma a estratégia da Garena de criar novas experiências de jogo para a comunidade por meio de colaborações com algumas das marcas mais queridas do mundo.

Here Comes a New Challenger! Street Fighter chega ao Free Fire em julho

Os jogadores do Free Fire poderão ver os grandes nomes de Street Fighter, Ryu e Chun-Li, quando a colaboração estiver disponível em julho.

Os personagens serão acompanhados por muito conteúdo e experiências exclusivas, incluindo uma nova versão da interface do game, novas atividades e muitos itens colecionáveis temáticos.

Ainda de acordo com as informações, a colaboração da Garena com a Capcom se baseia em sua estratégia de continuar a expandir a experiência do game com as marcas mais reconhecidas do mundo.

Mais recentemente, a Garena anunciou colaborações para trazer o super astro do futebol Cristiano Ronaldo e a série de anime japonesa Attack on Titan para o jogo. Confira:

Com informações da Garena

