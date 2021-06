5 penteados rapidinhos e perfeitos para cabelos cacheados; em menos de 5 minutos

Quando a rotina aperta, nada melhor do que contar com penteados práticos e rápidos, não é mesmo? E diferente do que talvez muitos pensem, ser fácil de fazer, não significa necessariamente que você terá uma alternativa simples e sem estilo.

Você é do tipo que ama um coque ou alternativas de penteados laterais? Então, se prepare, pois as recomendações desta terça-feira (1) te darão uma grande mão nos dias em que você estiver sem inspiração e estiver buscando sugestões.

E para quem está curioso, as dicas da vez são compartilhadas em um tutorial no canal da youtuber Crys Hávila, que ensina em menos de 5 minutos, 5 dicas de penteados estilosos para cabelos cacheados.

Já separou os seus acessórios?

Lembre-se: se você quiser reproduzir as dicas enquanto confere o tutorial, é necessário que conte com alguns acessórios, que te auxiliarão no processo e finalização das dicas. Portanto, se tiver, separe:

Grampos;

Gel de cabelo;

Escovinha para o baby hair;

Tiara;

Elástico de cabelo (opcional).

Sem mais delongas, confira abaixo o tutorial divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

