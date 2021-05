Skincare: Ácido hialurônico beneficia a pele oleosa?

Ele tem se tornado cada vez mais comum nas formulações de skincare e, como é um importante ativo que promove a hidratação, é comum que quem tem a pele oleosa tenha receio de usá-lo. Mas nós te esclarecemos que água é água e óleo é óleo. Simples assim!

O ácido hialurônico é um ativo produzido naturalmente pelo nosso corpo e que possui propriedades hidratantes e estimulantes do colágeno que mantém a sustentação da nossa pele, evitando a flacidez e a formação de rugas.

Mas, à medida que nosso corpo vai envelhecendo, a sua produção diminui, precisando ser reposto com o uso dos cosméticos. Estudos indicam que a partir dos 25 anos, a produção dessa substância começa a decair.

Em outras palavras, trata-se de uma substância que atua preenchendo os espaços entre as células, por isso ajuda na suavização das linhas de expressão. A molécula do ácido hialurônico é capaz de reter muita água, o que ajuda a manter a pele hidratada e, por isso, ele é chamado de super hidratante. “Os produtos com ácido hialurônico podem ter como função hidratação da pele ou ação anti-envelhecimento, com estímulo da produção endógena de ácido hialurônico”, explicou a médica dermatologista Lilia Guadanhim, em entrevista ao blog do Dermaclub.

Leia mais:

Hidratação é diferente e oleosidade

Já que estamos falando sobre hidratação, é comum que pessoas com a pele oleosa acreditem que não precisam hidratar a pele. Isso porque, provavelmente, ao usar qualquer tipo de hidratante, tendem a achar que a pele fica ainda mais oleosa. Mas, óleo é óleo e água é água. Simples assim.

A pele oleosa, o tipo de pele predominante entre os brasileiros, se caracteriza por ter os poros dilatados, aspecto brilhante e por ser mais grossa. “A pele oleosa é caracterizada pela presença de glândulas sebáceas que produzem gordura com mais facilidade. Logo, esse tipo de pele possui os poros dilatados, tem maior predisposição ao aparecimento de cravos e espinhas e apresenta brilho em excesso e um aspecto congestionado”, disse a médica dermatologista Cláudia Marçal, da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

“Produtos em textura sérum, aqua-gel ou gel creme em geral são mais adequados para pacientes com peles oleosas do que produtos cremosos ou bálsamos”, ressaltou a dermatologista Lilia Guadanhim.

Para montar uma rotina de cuidados com a pele, o ideal é consultar seu dermatologista. Mas, antes, você pode se munir de informações para que possa chegar na consulta com mais pontos para conversar com seu médico.

Primeiro passo – Limpeza

Limpeza é sinônimo de pele saudável. No caso da pele oleosa, essa limpeza precisa ser efetiva, porém delicada. O objetivo é minimizar os riscos de um efeito rebote. A lavagem duas vezes ao dia é o mais recomendado. Lavar o rosto com água fria também é um dos conselhos porque a água fria que tem um efeito revitalizador pra pele. A temperatura também é responsável por fechar os poros.

Escolha produtos com consistência gel e com ativos que controlam a oleosidade. Dentre esses ativos está o ácido salicílico.

Segundo passo – Tonificação

A função do tônico é equilibrar o pH da pele, fazendo com que ela esteja pronta para receber os demais produtos. Mas a pele oleosa também pode ser sensível. Nesse caso, opte por um tônico facial calmante e sem álcool na composição.

Tônicos com ácidos glicólico e salicílico e LHA na composição são ótimas escolhas. Isso porque esses ativos ajudam a reduzir a oleosidade e diminuir a aparência de poros dilatados. Além disso, vão ajudar na renovação celular, atuando na uniformização do relevo da pele.

Terceiro passo – Hidratação

A textura sérum é a melhor opção para quem quer hidratar a pele oleosa com um dermocosmético. É nessa etapa que os princípios ativos do produto são mais importantes. Isso porque você pode optar por séruns com Vitamina C, Vitamina E, ácido hialurônico, dentre outros. A ideia aqui é mais do que hidratar, é nutrir a sua pele de substâncias contra o envelhecimento precoce.

Quarto passo – Proteção

Escolha formulações oil free. Hoje, o mercado de dermocosméticos está repleto de opções de foto-protetores livres de óleo. Se possível, escolha também produtos com efeito mate, para deixar sua pele com aparência ainda mais sequinha.