Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 31 de maio a 4 de junho de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem começar a movimentar maio de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 31 de maio a 4 de junho de 2021:

Áries

Hora de deixar o passado para trás, mas não se esquecer das lições importantes que ele ensinou. Este é um momento de alguns sentimentos confusos, mas que podem amenizados com a sabedoria das experiências.

É o início de uma nova etapa de prosperidade e de crescer profissionalmente. Se o que você deseja não vier no momento esperado, lembre-se que a vida tem algo preparado para você e é preciso ter calma.

Seus números são 09 e 31. Seu dia de sorte é terça-feira. Você assina um novo contrato de trabalho. No amor, uns vão embora e outros chegam, mas você não ficará sozinho.

Tenha cuidado com a sua saúde e confie nos especialistas, não tentando resolver os problemas sozinhos. A inveja o cerca e é preciso se proteger com prata.

Touro

Chegou a hora de aprender a ouvir e entender as pessoas, pois nem você ou eles são perfeitos. Foque em você e procure não tentar consertar a vida dos outros. Dê espaço para que as pessoas aprendam e evoluam.

Evite ficar para baixo com o que não está sobre o seu controle e escolha ser feliz. Se você cometer erros, não fique tão chateado e apenas deve aprender com o que viveu. Não fique ressentido com o que os outros falam sobre você e seja sempre autêntico.

Você tem que ser forte e firme nas decisões que toma para não se arrepender. Seus números são 09 e 23. Seu dia da semana é quarta-feira. Fase de mudanças radicais de trabalho. Cuidado com os problemas legais.

Gêmeos

Toda causa tem efeito e é preciso aceitar as consequências, mesmo que você não tenha a intenção de cair novamente nestas armadilhas. Você é um perfeccionista e seu ego às vezes fica fora de controle.

É preciso se desfazer de tabus, sendo mais humilde e entendendo que você não pode ser perfeito. A abundância chegará, o deixando mais atento ao positivo na sua vida.

Evite repetir erros do passado com parceiros atuais, pois é hora de ter uma conexão mais madura e recíproca. Os relacionamentos duram mais quando você é autocrítico.

Semana de estar com muito trabalho atrasado. Uma viagem pode surgir. Seus números da sorte são 03 e 46. Seu dia da semana mais favorável é segunda-feira.

Câncer

Chegou a hora de buscar a harmonia e equilíbrio mental para aproveitar as coisas boas da vida. Preste mais atenção naquilo que é positivo e evite querer resolver tanto a vida das outras pessoas.

Corte relacionamentos baseados em interesses e não procure mais quem não proporciona nenhuma estabilidade emocional. Coloque-se em primeiro lugar e depois pense nos outros.

Aproveite o que a vida lhe dá e lembre-se que não existe uma pequena conquista ou um grande sucesso, são simplesmente experiências importantes de vida que devem ser aproveitadas no momento.

Seus números são 01 e 28. Seu dia de sorte da semana é quarta-feira. Momento de cuidar da saúde e autoestima. Procure dormir mais, evitando o esgotamento físico e mental por pensar de mais nas noites e não descansar.

Leão

Muita coisa irá acontecer para o seu melhor, por mais que seja difícil ver os pontos positivos agora. É preciso seguir em frente com confiança e força para superar os problemas.

O destino tem algo bem preparado para você, mas é necessário não deixar o ego atrapalhar a espera. Entenda a importância de ouvir os outros e tirar os melhores exemplos.

Mudanças positivas em sua vida pessoal e profissional; fique atento as notícias do trabalho. Você ajuda os outros, mas também se coloca em primeiro lugar e isso é positivo.

Seu dia de sorte é quinta-feira. Seus números são 03 e 29. Cuidado com o que você fala, pois é melhor ser discreto. Você ganha dinheiro extra.

Virgem

Você entende que as provações trouxeram crescimento e está aprendendo a ser melhor cada vez mais. Quanto mais você crescer, mais feliz será.

Não fique com inseguranças por medo de se enganar e viva os aprendizados de forma aberta. Não se deixe dominar por erros. A tendência a ser dramático aumenta e é preciso ter cuidado para não se afundar em sofrimentos ou fazer tempestade em um copo d’água.

Seus números são 01 e 28. Seu dia da semana é terça-feira. Você recebe uma proposta para um novo negócio com melhores lucros. Um amor pode ser finalizado e outra oportunidade mais compatível surgirá.

Cuide de seus nervos e lembre-se que nem tudo é trabalho; você deve se dar um tempo para descansar de verdade. Dívidas são pagas.

Libra

Momento de controlar impulsos e valorizar mais a paz interior. Pense bem antes de agir e procure ser mais maduro ao lidar com relacionamentos e amizades. É hora de se controlar para colher o melhor.

Estimular a espiritualidade em sua vida pode trazer grandes resultados; mantenha também a mente e o estado físico mais saudável com bons hábitos. Os números da sorte são 07 e 66 e seu dia da semana será sexta-feira.

Você vai ter muita pressão de trabalho e reajustes de pessoal; preste atenção em tudo que acontece ao seu redor. Uma viagem pode surgir. Tenha cuidado com os problemas hormonais se for mulher e se for homem cuide do seu rim. Um novo amor traz um presente.

Escorpião

Esta é uma fase para se manter mais alerta e deixar alguns medos que o atam no passado. Nãotema crescer em todos os sentidos e tomar decisões mais positivas para a sua mente, corpo e coração.

Hora de deixar para trás alguns vícios que só tiram seu tempo, dinheiro e saúde. Seu signo é forte mentalmente e isso faz com que seu pensamento positivo te leve a ter o sucesso que deseja em quase todas áreas.

A preguiça não o ajudará, já a concentração e foco permitem que você resolve qualquer problema, principalmente no trabalho. Um novo amor pode chegar na sua vida e ser muito compatível.

Seus números da sorte são 13 e 29, e seu dia da semana é quinta-feira. Conecte-se com a sua intuição. Cuidado redobrado com a fofoca.

Sagitário

Chegou a hora de deixar a vida surpreender e se permitir ser feliz novamente. Não seja desobediente e autodestrutivo; aceite as boas mudanças e cumpra seus objetivos sem se fechar para novas opções.

Algumas más decisões devem ficar no passado para que você realize planos e volte a compreender melhor sua trajetória. Seu carisma e elegância atraem parceiros românticos.

Apenas tenha cuidado com os problemas de infidelidade e flertes que podem complicar seu relacionamento; é preciso amadurecer. Você ganha dinheiro extra com os números 04 e 38, e seu dia da semana é quinta-feira. Uma mudança positiva acontece no trabalho.

Capricórnio

Hora de aceitar que as leis do universo causam mudanças e o importante é que você não tente controlar, mas viver sempre se aprimorando para ser honesto e melhor. Cuide mais dos seus hábitos e deixe os excessos ruins no passado.

Ao ter mais atenção com o seu corpo e a sua mente, é possível começar uma vida melhor. Evite ter raiva e descontar nos outros. Esta semana você terá avaliações nos trabalhos ou estudos; evite ser pego desprevenido.

Seus números são 04 e 33, e seu melhor dia da semana é a segunda-feira. Uma viagem pode surgir. Tenha cuidado com a parte inferior das costas e problemas renais.

No amor você continuará na fase de conquista e se apaixona mesmo que não exista nada estável. Um amor do signo de Áries volta à sua vida.

Aquário

Momento de valorizar o amor e a felicidade. Se prepare para colocar esses sentimentos em tudo o que for fazer e obter o sucesso. Um relacionamento estável pode dar um passo importante.

Você terá uma semana iluminada e poderá se reinventar; basta ser discreto com seus planos e sucessos para não despertar a inveja dos outros. Lembre-se de que nem todas as pessoas são boas.

Há uma reorganização de cargo e você pode ter boas notícias no trabalho. Seus números da sorte são 11 e 14, e seu dia ideal da semana é quarta-feira. Uma viagem é planejada. Seu parceiro precisará de apoio financeiro.

Peixes

Hora de se adaptar a qualquer mudança e escolher a felicidade. Estimule sua intuição e vida espiritual para ter mais respostas. As boas intenções o ajudará a escrever uma nova história, muito mais positiva.

Você ainda está com sorte e as energias positivas o cercam fortemente; está semana pode ser repleta de dias de abundância e estabilidade emocional. Apenas tenha cuidado e reflita sobre quem realmente merece sua confiança.

Leia tudo com atenção antes de assinar e foque em novos projetos do trabalho. Tente não negligenciar sua saúde. Seu dia de sorte da semana é segunda-feira e seus números são 04 e 33. Tente não tomar decisões precipitadas das quais você se arrependerá mais tarde.