Este é o motivo para começar a tomar suco de romã agora mesmo; saiba também como preparar

Está pensando em começar a consumir opções de sucos mais saudáveis, mas precisa de uma mãozinha com este tema e orientações? O que acha de incluir uma opção deliciosa com romã? Além de trazer bastante benefícios para a saúde, é uma alternativa prática de se preparar.

Quais os benefícios do suco de romã?

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Very Well Fit, o suco de romã traz diversos benefícios para a saúde, dentre eles:

Auxilia na saúde do coração, pois os antioxidantes encontrados nesta fruta têm efeito cardioprotetor;

É uma alternativa à terapia de reposição hormonal (TRH).

Como preparar o suco de romã?

Receita do portal Claudia.

Ingredientes:

200 ml de água;

1 romã;

1 punhado de uvas passas (ingrediente opcional).

Modo de preparo:

Primeiro, corte a romã em 4 partes e coloque-as na água. Isso fará com que as sementes se soltem facilmente da casca e pele;

Em seguida, bata as sementes com a água no liquidificador, junto com as uvas passas;

Após finalizar, coe o conteúdo e faça o consumo imediato.

