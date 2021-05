Vídeo explica como usar o código QR no app WhatsApp Business

Um novo vídeo explica como utilizar o código QR no WhatsApp Business, novidade liberada recentemente pelo aplicativo de mensagens.

A gravação com o tutorial foi compartilhada pelo canal oficial, com mais de 1 milhão inscritos, no YouTube.

Clientes (novos e atuais) podem escanear o código QR de uma conta comercial para enviar uma mensagem no WhatsApp.

WhatsApp para Android e iOS

Como revelado, a novidade permite facilitar a vida do usuário, gerando muito mais agilidade na comunicação.

O recurso está disponível para Android e iPhone. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Com informações do app oficial

