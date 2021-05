Em 29 de maio Mercúrio ficará retrógrado em Gêmeos, uma fase que pode trazer alguns problemas do passado e de comunicação para todos, mas impactará de forma mais intensa determinados signos do zodíaco.

Confira os signos mais afetados pelo Mercúrio Retrógrado que começa hoje:

Gêmeos

O geminiano pode passar por uma fase de muitas opções e indecisões. Pode ser difícil focar em tudo o que precisa e se tornará mais complicado lidar com os imprevistos que aparecem nos relacionamentos e projetos. A responsabilidade e organização ajudará mais do que nunca, assim como a capacidade de prevenir imprevistos. Fique atento, pois sentimentos ou pessoas do passado devem voltar para a sua vida.

Virgem

Esta será uma fase de lidar com dúvidas e estresses que podem colocar sua capacidade em jogo se você não conseguir se acalmar e organizar. Especialmente em suas metas e projetos, muito esforço será dedicado e não será fácil lidar com todo o trabalho. É preciso ter atenção com os detalhes e revisar tudo o que puder, não deixando que pequenos erros passem despercebidos. Descanso e o cuidado com os prazos para não se atrasar serão seus melhores amigos.

Sagitário

Esta fase pode atingir em cheio seus sentimentos e causar desequilíbrios que não só o afetarão emocionalmente, mas também causam problemas nos relacionamentos. É importante ter atenção com o que irá dizer e as palavras que devem ser escolhidas; segredos e sentimentos ocultos também escapam com maior facilidade. No amor, vida pessoal e profissional, a dica é ouvir com atenção para evitar conflitos.

Peixes

O Mercúrio Retrógrado é uma fase em que as coisas podem deixar de funcionar e isso acontece principalmente em seu lar. Tenha atenção e não contribua para acidentes ou estragos em sua casa. Tudo o que envolve mudança e inicio de novos ciclos pode se desenvolver de forma mais lenta, o que pede calma e planejamento.