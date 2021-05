5 frutas saudáveis para seu cachorro

Frutas são fontes excelentes fontes de vitamina para diversificar a dieta dos cães e eles adoram, além der serem também boa opção para substituir os petiscos industrializados.

Embora muitas delas sejam saudáveis para os pets, é preciso ter cuidado, mas há também frutas que são extremamente perigosas.

Outro alerta que fazer os veterinários é que a dieta do cão não precisa necessariamente ser incrementada, desde que o cuidador compre uma ração de qualidade adequada ao seu cachorro.

De qualquer forma, se for dar frutas para seus cães, é necessário ter o cuidado de lavá-las bem, retirar qualquer vestígio de caroço e cortá-las em pedaços pequenos, de acordo com o tamanho do seu amigão. As porções, também, devem ser pequenas.

Além da banana, que todos já conhecem e estão acostumados a dar para seus cãezinhos, a outras frutas saborosas que eles vão adoram.

Veja 5 dicas de frutas que os cães podem comer:

1 – Maçã

Foto: Reprodução

É necessário retirar a casca e a semente para que seu pet não engasgue ou tenha problemas gastrointestinais. Possui vitaminas A, C, B, E , K e minerais

2 – Melancia

Foto: Reprodução

Excelente para o verão, pois ajuda a hidratar seu cachorro, além de possuir potássio, magnésio, vitaminas A e C. Também deve ter um cuidado especial com as sementes.

3 – Melão

Foto: Reprodução

Também uma boa opção para hidratar o pet no calor. Rica em potássio, cálcio, fósforo, ferro e zinco, além de vitaminas A, C e do complexo B.

LEIA TAMBÉM:

Golden Retriever : 5 coisas que você precisa saber sobre os cães desta raça

Cães podem tomar leite?

4 – Pera

Foto: Reprodução

A pera tem fibras que ajudam o sistema digestivo, além de ácido fólico, potássio, fósforo e vitaminas C, E, vitaminas B1 e B2.

5 – Mamão

Foto: Reprodução

É bom para o trato intestinal do cachorro e tem vitamina A e C, porém é muito perigoso deixar o animal comer a casca ou as sementes. Deve ser servido em pequenas porções também.