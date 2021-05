Esta é razão pela qual você precisa começar a tomar suco de gengibre; saiba também como preparar

Se você é do tipo que ama sucos naturais, possivelmente já deve ter escutado sobre algumas alternativas que envolvem o consumo de gengibre, não é mesmo? Mas você sabe quais são de fato os benefícios desta planta? Além disso, conhece como preparar uma bebida deliciosa? Caso tenha dúvidas sobre estas perguntas, fique tranquilo, que nós te explicaremos à diante.

Quais os benefícios do suco de gengibre?

De acordo com detalhes compartilhados pelo site Very Well Fit, o gengibre pode trazer diversos benefícios para a saúde, dentre eles:

Ajudar a reduzir inflamações;

Reduzir o açúcar no sangue;

Auxiliar na redução de dores durante a menstruação.

Como preparar um suco de gengibre?

Descasque e pique levemente cerca de 1 xícara de gengibre;

Acrescente o conteúdo no liquidificador com duas xícaras de água;

Você pode adicionar mel, limão, adoçante ou até mesmo açúcar;

Bata os itens por um período entre 20 e 30 segundos;

Por fim, coe para remover pedaços da raiz.

E mais: armazene o conteúdo em uma jarra e coloque na geladeira. No momento em que for servir, acrescente gelo e limão ou hortelã.

