NASA vai enviar seu primeiro robô móvel à Lua no final de 2023 em busca de gelo e outros recursos na superfície lunar

Como parte do programa Artemis, a NASA está planejando enviar seu primeiro robô móvel à Lua no final de 2023 em busca de gelo e outros recursos na superfície lunar e abaixo dela. Os detalhes foram revelados pela agência nesta semana por meio de comunicado.

Como revelado pela NASA, dados do Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, ou VIPER, ajudariam a agência a mapear recursos no Polo Sul lunar que um dia poderiam ser colhidos para exploração humana de longo prazo na lua.

O projeto do VIPER requer o uso dos primeiros faróis em um rover lunar para ajudar na exploração das regiões permanentemente sombreadas da lua. Essas áreas não vêem a luz do sol há bilhões de anos e são alguns dos pontos mais frios do sistema solar.

Como detalhado pela NASA, funcionando com energia solar, o VIPER precisará manobrar rapidamente em torno das oscilações extremas de luz e escuridão no Pólo Sul lunar.

A NASA concedeu uma encomenda à Astrobotic para o lançamento, trânsito e entrega do VIPER na superfície lunar como parte da iniciativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) da agência.

Rover da NASA procurará água e outros recursos na lua

Uma vez na Lua, o rover explorará as crateras lunares usando um conjunto especializado de rodas e sistema de suspensão para cobrir uma variedade de inclinações e tipos de solo.

O design do rover aprimora significativamente um antigo conceito robótico para prospectar a Lua chamado Resource Prospector, que a NASA cancelou no início de 2018.

Desde então, a duração da missão VIPER foi estendida de um para três dias lunares (100 dias terrestres). VIPER evoluiu para aumentar suas capacidades científicas, permitindo mais coleta de dados na superfície lunar.

Como detalhado pela NASA, o VIPER levará quatro instrumentos , incluindo a broca de martelo Regolith e Ice Drill para Explorar Novos Terrenos (TRIDENT), o instrumento Mass Spectrometer Observing Lunar Operations (MSolo), o Near Infrared Volatiles Spectrometer System (NIRVSS) e o Neutron Spectrometer System (NSS) .

As versões anteriores desses instrumentos serão testadas na superfície lunar antes da missão VIPER, permitindo que a equipe reduza o risco e teste os dados de desempenho do instrumento.

Reprodução – NASA

Programado para chegar através do primeiro voo da Astrobotic, MSolo, NVSS e NIRVSS estão entre as cargas úteis que pousarão na superfície lunar em uma das primeiras entregas CLPS à lua.

Versões do TRIDENT e do MSolo irão para a Lua no final de 2022 a bordo da demonstração da tecnologia Polar Resources Ice Mining Experiment ( PRIME-1 ), entregue pela Intuitive Machines em seu segundo voo CLPS.

Gelo e outros recursos na superfície lunar

Como detalhado pela NASA, o design VIPER já percorreu um longo caminho. Após a conclusão de sua fase de formulação, a agência aprovou recentemente o rover para entrar na fase de desenvolvimento da missão.

O progresso do VIPER continua avançando a toda velocidade. O investimento da NASA no rover de médio porte para custos e operações de desenvolvimento de missão é de $ 433,5 milhões. O valor do contrato de entrega atual para a Astrobotic entregar VIPER à Lua por meio do CLPS é de aproximadamente $ 226,5 milhões.

Ainda de acordo com as informações, essa missão incluirá pousar a primeira mulher na lua. Ela será um dos dois membros da tripulação abrindo caminho para missões sustentáveis ​​de exploração lunar com a tripulação.

We're sending a robotic scout to the Moon's South Pole to hunt for vital resources, like ice! Part of our @NASAArtemis program, our Moon rover, VIPER, will pave the way for sustainable human exploration. https://t.co/5xNksd6XYT — NASA Moon (@NASAMoon) May 20, 2021

Texto com informações da NASA

