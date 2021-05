Free Fire World Series 2021 Singapura acontece este fim de semana

Esta semana começa o maior campeonato de Free Fire do mundo, o Free Fire World Series 2021 Singapura (FFWS 2021 SG).

A fase classificatória acontece nesta sexta-feira (28), às 10h da manhã (horário de Brasília) e terá sua final no domingo, dia 30 de maio, também às 10h da manhã (horário de Brasília).

A transmissão será pelo canal de Free Fire no YouTube, Loading e BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena.

Conforme revelado, por meio de comunicado, o evento será disputado por 18 equipes de 11 regiões que competem por uma premiação total de US$ 2 milhões – o maior valor em competições do Free Fire de todos os tempos.

A edição de 2021 do World Series será realizada no Sands Expo and Convention Center, no hotel Marina Bay Sands, em Singapura.

Os fãs poderão assistir às classificatórias no dia 28 de maio, à partir das 10h (horário de Brasília) com as finais também à partir das 10h (horário de Brasília), no dia 30 de maio.

A fase classificatória do FFWS 2021 SG contará com 9 times que ficaram em primeiro ou segundo lugar em seus respectivos torneios regionais.

As três primeiras equipes mais bem colocadas nas classificatórias avançarão para a final, onde competirão ao lado de outras 9 equipes – que garantiram qualificação direta ao vencer seu torneio regional – pelo título de campeão mundial e US$ 500 mil.

Conforme revelado pela Garena, tanto a fase classificatória como a fase final seguirão o mesmo formato competitivo.

As equipes disputam para ser o último sobrevivente ao longo de 6 quedas, em todos os 3 mapas – Bermuda, Purgatório e Kalahari – com pontos atribuídos com base na classificação das rodadas e no número de abates.

As partidas serão narradas por comentaristas em 12 idiomas – árabe, bahasa indonésio, bahasa melayu, bengali, inglês, hindi, mandarim, português, russo, espanhol, tailandês e vietnamita.

Segue o Fluxo bb 😎

O @fluxogg levou a taça da LBFF 4 e já está direto na Final do #FFWS!



A disputa pelo título de Campeão Mundial de Free Fire, você acompanha a Final do Mundial de Singapura, dia 30/05 ao vivo, a partir das 10 da manhã. 🔥 pic.twitter.com/HcqqOBaOwn — Free Fire Esports Brasil – #FFWS #LBFF (@FFesportsBR) May 26, 2021

Ainda de acordo com as informações, assim como na final da LBFF 4, o público que acompanhar a final do Mundial poderá ganhar recompensas no Free Fire, variando conforme a meta de visualizações da transmissão.

Conteúdo no jogo

Os jogadores de Free Fire poderão participar da ação dentro do jogo, já que a interface principal foi completamente reformulada para apresentar uma série de eventos temáticos e recompensas exclusivas: Evento Chute Vencedor, Missões do Despertar de Andrew, Chute do Andrew, Loja de Troca e Check-in.

