Websérie ‘Fale com a mãe’, com o pediatra Daniel Becker e a atriz Flávia Reis, defende uma maternidade mais leve

A maternidade é intensa e desafiadora para qualquer mãe, mas ela pode ser vista com leveza e – por que não? – muitos risos. Essa é a proposta do canal “Fala com a mãe”, do Youtube, criado pelo pediatra Daniel Becker, uma referência nacional na temática da infância, e pela atriz Flavia Reis, que atua em novelas, filmes e programas como “Zorra Total”, da Globo, e “220 Volts”, da Globoplay – ambos do Rio de Janeiro.

Mistura de humor e informação, o programa tratará de temas diversos relacionados à infância e criação dos filhos, entre os quais, vínculo, desenvolvimento, alimentação, tecnologia, natureza e brincar, escolas, e medicalização e consumo. O cotidiano das famílias em isolamento social por vezes será incorporado a esses assuntos.

“A melhor forma de adquirir conteúdo é através de um cérebro relaxado, uma mente que está aberta ao humor e ao riso, principalmente o riso auto-irônico. É muito saudável a gente rir da gente mesmo, das nossas desventuras como mãe e pai”, afirma Becker. O pediatra explica que ele e a atriz se revezarão em quadros com orientações aos pais e cenas de humor, contando também com convidados especialistas nos temas tratados e depoimentos de mães e pais “da vida real”, que compartilharão suas experiências.

O canal criado no Youtube é uma adaptação da palestra-espetáculo “Nossos filhos do século XXI”, que estreou em 2019 na capital fluminense mas teve de interromper as apresentações por causa da pandemia.

Flávia conta que ‘invade’ a cena com intervenções cômicas, usando situações típicas da realidade das famílias, trazendo um humor provocador para emocionar e divertir a plateia. No programa, ela retratará mães de diferentes características – zen, preocupada, ansiosa, deslumbrada, de primeira viagem, egocêntrica. “Todas essas personagens, todos esses estilos de cuidar dão certo se a gente cuida com amor e afeto. A ideia é fazer com que a mãe confie na sua própria intuição”, complementa o pediatra.

O programa ainda está em negociação com patrocinadores, mas deve estrear ainda em junho o primeiro episódio da série sobre o puerpério, os primeiros 45 dias após o parto. Abaixo, dá para assistir um trechinho do programa, em vídeo compartilhado pelo pediatra em suas redes sociais. Confira!

