Skincare: Retinol é o ingrediente queridinho da vez

O retinol é um derivado da vitamina A e vem ganhando espaço entre os amantes do skincare. Confira os benefícios desse ativo.

Os fãs de cuidados com a pele certamente já devem ter ouvido falar nesse ativo que está cada vez mais comum na composição dos creminhos. O retinol vem conquistando mais seguidoras porque ele tem ação anti envelhecimento, promove a renovação celular e confere uma aparência mais suave à pele.

“O retinol é um ativo derivado da vitamina A. Ele está presente em alguns alimentos como gema de ovo e óleos de peixe. É indicado há muitos anos na área da estética médica para o rejuvenescimento da pele, tendo sua eficácia comprovada em diversos trabalhos científicos”, explica a médica dermatologista Cecilia Corcini.

Benefícios

O retinol ajuda na renovação celular e no aumento da produção de fibras de colágeno e elastina, ajudando na elasticidade da pele. Essas duas substâncias são proteínas responsáveis pela resistência e firmeza da pele. O retinol também estimula a produção do ácido hialurônico, fundamental para uma boa hidratação.

Por ter essas funções, o retinol ajuda a reduzir as rugas profundas e as linhas de expressão, tanto as causadas pelo envelhecimento cronológico, quanto pelo fotoenvelhecimento.

Indicações

Indicado para os pacientes que apresentam flacidez cutânea e sinais de envelhecimento, como no caso das rugas e da desidratação tecidual, devido ao seu poder de estimular a renovação celular.

Como usar o retinol?

De acordo com a medica Ana Cecilia, a principal recomendação é seguir as orientações de um médico especialista. “O retinol pode ocasionar sensibilidade e irritação na pele por ser fotossensibilizante, portanto, o seu uso precisa ser a noite. No dia seguinte, a pele deve ser bem higienizada, após proteger com filtro solar com FPS mínimo 30”, alerta a médica.

LEMBRE-SE: Só o médico dermatologista pode te oferecer o melhor tratamento para a sua pele.

Informações extras

O retinol pode causar desidratação e ressecamento na pele. Por isso, é interessante fazer uso de fórmulas que contenham ingredientes hidratantes. Por exemplo, o retinol combinado ao ácido hialurônico.

“Outra dica é não exceder na quantidade recomendada, pois pode causar irritação à pele. E, claro, antes de iniciar qualquer tratamento consulte sempre um médico especializado para lhe orientar na maneira correta de aplicar o produto. Lembre-se: a sua saúde e seu bem-estar sempre devem vir em primeiro lugar”, ressalta a médica Ana Cecilia Corcini.