Neste 26 de maio de 2021 um eclipse lunar poderoso ganhou os céus. Uma superlua no signo de Sagitário marca uma fase de liberdade, expansão e quebras de padrões que ajudarão muitos signos a tomar melhores decisões.

Confira os signos que começam a acertar com o Eclipse da superlua em Sagitário:

Áries

Momento em que a impulsividade precisa dar lugar a reflexão sobre o que é correto ou não em sua vida. As decisões não devem ser tomadas com impaciência, pois este eclipse virá carregado de muitas informações que podem causar estresse ou frustração. Chegou a hora de parar de descontar nas outras pessoas e começar a assumir o que é certo para você.

Já não existe espaço para a estagnação, pois a aprendizagem virá ao se abrir com a transformação ou com as consequências de hesitar ao movimentar as energias. A intuição e as lições que foram acumuladas em sua trajetória o ajudarão a chegar até o fim para buscar os resultados que deseja.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

Intensidade e novidades no plano emocional chegam, especialmente para quem teve finalizações ou limpezas necessárias na vida. Sua trajetória em relacionamentos – amorosos ou não – será repensada completamente e melhores caminhos começam a ser escolhidos com liberdade, pois padrões antigos ficam no passado.

Verdades podem ser iluminadas e devem ser aproveitadas para o crescimento e maturidade. Portanto, não se deixe dominar pelo desanimo e prefira se abrir para as novas energias que aparecem para acompanhá-lo. Cair em mentiras ou meias verdades já não faz mais o seu tipo!

Capricórnio

Momento de muita expansão, meditação e troca de informações com as pessoas importantes para você; por isso, reflita sobre quem agrega ou não em sua vida. Prepara-se para receber informações importantes das outras pessoas.

Não se distraia com o que é superficial e negativo. A intuição irá aumentar e indicar os melhores caminhos para o crescimento pessoal e principalmente espiritual

A renda também pode ser beneficiada e é necessário ficar atento às oportunidades. É claro que seus acertos custarão esforços, criatividade e a absorção de novos saberes, mas as possibilidades se mostram mais positivas do que nunca. A dedicação e o destaque estão presentes em seu caminho e ninguém pode mudar!