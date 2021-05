Este 26 de maio de 2021 reuniu três eventos astrológios especiais: a superlua, uma lua de sangue e um eclipse lunar em Sagitário. As energias são intensas e muitos signos começam a expandir a consciência e dar novos passos em sua trajetória.

Confira os signos que iniciam novos caminhos com o Eclipse lunar em Sagitário:

Libra

Ao fazer grandes descobertas você experimenta uma expansão de pensamentos que pode trazer mudanças na vida profissional, pessoal e principalmente nas questões familiares. As preocupações podem tomar conta, mas a reação empática e madura, o ajudará a ficar mais lúcido e alcançar o equilíbrio.

Este será o momento de se conectar com os sentimentos e aceitar que conflitos emocionais devem ser tratados, mesmo que causem finalizações necessárias. Indecisões terminam e permitem que você descubra novos caminhos ou novas parcerias que o ajudam a seguir em frente de forma promissora.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Momento de mudanças na trajetória amorosa, familiar, profissional ou nos recursos! Tudo isso pode vir associado a decisões, esforços ou início de novos caminhos em busca do crescimento da consciência, conhecimentos e experiências de vida. A sabedoria é a chave.

Chegou o momento em que as opções se acumulam e algumas dúvidas podem fazê-lo perder o foco; por isso, tenha dedicação com aquilo que considera importante e busque sempre se aperfeiçoar para ser ainda melhor. A superação das dificuldades virá com atitudes, palavras e troca de ideias positivas. Chegou a hora de compartilhar, mas sem deixar de acreditar na própria competência!

Aquário

Momento de colocar muita coisa em ordem e agir com intuição, perspicácia e reflexão. Novos projetos e afiliações podem surgir, fazendo você colocar ações em prática com resultados imediatos ou futuros. O crescimento chega para você e também pode trazer um renascimento importante para aquilo que é importante na vida afetiva ou empreendimentos criativos.

Aceite que algumas coisas precisam ficar claras e a racionalidade deve substituir o medo. Não é fácil assumir os próprios sentimentos e receios, mas você só pode brilhar quando não teme deixar seu lado visionário e corajoso aparecer. Não se limite e vá atrás dos caminhos que deseja percorrer, pois a trajetória será linda!