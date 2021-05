O game PUBG MOBILE e a Legendary Entertainment lançaram um curta-metragem interativo in-game de Godzilla vs. Kong chamado Titãs: Última Resistência, disponível exclusivamente para os jogadores do título.

Como revelado, por meio de comunicado, o capítulo permite que o jogador se junte à expedição Monarca para presenciar uma batalha entre Godzilla, Kong e Mechagodzilla.

A experiência in-game, que faz parte da atualização 1.4, é o ápice da parceria entre PUBG MOBILE, Warner Bros. Pictures e a Legendary Pictures, graças ao sucesso monstruoso do filme Godzilla vs. Kong.

Disponível até o dia 8 de junho, Titãs: A Última Resistência convida os jogadores a se tornarem membros do time do Expedicionário Monarca e subir a bordo de um porta-aviões para procurar por pistas do lendário Godzilla.

A expedição dá de cara com a batalha do século, onde é possível presenciar e interagir com Godzilla, Kong e Mechagodzilla, na tentativa de mudar o curso do confronto épico.

Novo capítulo de Godzilla VS. Kong já está disponível em PUBG MOBILE

Como revelado, o modo de gameplay O Titã Ataca, introduzido na atualização 1.4, faz com que os gigantes surjam nos mapas de Erangel, Sanhok e Livik.

Os jogadores podem selecionar o modo no início de cada partida, e assim que ela começa, eles encontram essas criaturas colossais enquanto elas se movem aleatoriamente pelo mapa, preparando-se para destruir a Apex Cybernetics e Assentamento de Monstros, dois novos elementos que foram adicionados ao jogo.

A Apex Cybernetics contém suprimentos benéficos que podem ser adquiridos após um dos Titãs destruir as construções. Já o Assentamento de Monstros também conta com itens benéficos, porém, os jogadores precisarão derrotar os monstros do lugar se quiserem adquiri-los.

Ainda de acordo com as informações, o curta-metragem Titãs: Última Resistência inaugura os estágios finais da Invasão Titã.

Reprodução

Com informações do game PUBG MOBILE

LEIA TAMBÉM: