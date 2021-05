4 livros infantis que falam da relação entre mães e filhos

A literatura pode ajudar os pais a falarem com os filhos sobre assuntos importantes. Muitos livros abordam temas relevantes para a infância, como medos, angústias, hora de dormir e a chegada de um irmão. As mamães também são retratadas em diversas obras, que podem render leituras divertidas e afetivas com as crianças. Neste mês das mães, pedimos aos colunistas da Canguru News, os escritores Leo Cunha e Tino Freitas, que indicassem livros infantis que retratam a maternidade, a figura materna e sua relação com os filhos em diferentes contextos. Confira a seguir.

O escritor cearense Tino Freitas selecionou dois livros infantis que retratam a relação entre mães e filhos. “Um sobre o parto, cuja maternidade se amplifica no corpo; outro, sobre uma maternidade que nasce da adoção de uma criança. São essas minhas dicas para esse dia das mães”, afirma. E ele complementa: “há quem diga que uma mãe nasce junto com a criança, no parto. E o livro LAGO, escrito por Anna Luíza Guimarães e ilustrado por Keila Knobel, de 2019, nos conta sobre esse momento. O texto é preciso e belo. O projeto gráfico, agrega sentido ao livro, pois, assim como o bebê cresce no ventre da mãe, o livro, pequenininho quando fechado, se agiganta nas mãos do leitor a cada desdobrar das páginas. Até que o fantástico acontece. A ilustração, aquarelada, se revela aos poucos. Sua leitura é uma experiência inesquecível”, comenta Tino. Ele ressalta que por ser edição do autor, o livro está à venda no perfil @biblioteca_amarela no Instagram”.

A segunda indicação do colunista é FICA COMIGO, livro escrito por Patrícia de Arias, com ilustrações de Cris Eich, de 2014, publicado pela editora Rovelle, à venda nas livrarias virtuais e no site da editora. “Num texto absolutamente emocionante a menina revela como era o mundo da mãe, antes da maternidade. E confessa que já a esperava, embora a mãe não soubesse. As ilustrações, aquareladas, andam lado a lado com a beleza do texto, ofertando mais profundidade e aconchego à leitura. Uma história sobre quão bonita pode ser a maternidade também quando os filhos são adotados”, comenta Tino, autor de diversos livros, entre os quais, “Com que Roupa Irei para a Festa do Rei”, um dos escolhidos do projeto “Leia para uma Criança”, do Itaú Social, em 2020.

“Como seria se a Lua fosse mãe? E se a cadeira fosse mãe, quem seriam seus filhinhos?”, pergunta a autora Sylvia Orthof em trecho do livro SE AS COISAS FOSSEM MÃES. Com ilustrações de Ana Raquel, publicado em 1984, a obra trata de forma simples e divertida o conceito de mãe, levando os leitores a imaginar mães de outros universos: os objetos que nos cercam no cotidiano. “O livro trata com afeto e lirismo a relação entre mães e filhos, personificando vários objetos do nosso dia-a-dia”, destaca Leo Cunha.

Leo Cunha também indica o livro MAMÃE TROUXE UM LOBO PARA CASA, de Rosa Amanda Strausz, com ilustrações de Laurent Cardon, publicado em 1995. O livro destaca o comportamento dos filhos quando seus pais apresentam à família seus novos companheiros e foi feito de forma que cada história deve ser lida em uma posição diferente (de cabeça para baixo) em relação à outra. “É a divertida história de uma mãe separada, que traz o novo namorado para conhecer os filhos”, comenta Leo, que já escreveu mais de 60 livros, entre os quais “Infinitos”, lançado em março deste ano.

