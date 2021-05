Este é o motivo para você começar a tomar suco de cereja já; aprenda também como preparar

Quando pensamos em cereja, possivelmente a primeira ideia que vem à sua mente é adicioná-la em um bolo, não é mesmo? Mas, o que você acha de utilizar esta fruta em um suco? Está em dúvidas sobre esta alternativa? Abaixo te explicaremos o porquê você deve começar a considerar esta possibilidade.

Quais os benefícios da cereja?

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Very Well Fit, o consumo da cereja, em especial no formato de suco, pode trazer diversos benefícios para a saúde, dentre eles:

Existem estudos que indicam, por exemplo, que há uma melhora no sono;

Redução de danos musculares e maior rapidez em recuperações deste tipo;

Contém antocianinas que atuam como antioxidante.

Você pode se interessar por:

Como preparar o suco de cereja?

Caso queira preparar esta alternativa de suco em casa, você deve seguir alguns passos. Confira abaixo:

Primeiro, lave e corte as cerejas (aproximadamente 1,5 kg para cada litro de água);

Em seguida, coloque as cerejas com a água correspondente em uma panela e leve ao fogão para ferver;

Deixe cozinhar entre 15 e 20 minutos e por fim escorra o conteúdo com a ajuda de uma peneira e pressione para que a maior quantidade de suco seja liberada.

Importante: se optar por adicionar açúcar ou outros ingredientes, coloque o suco na panela e aqueça-o novamente antes de adicionar os demais itens. O procedimento pode levar mais uns 10 minutos.

E então, o que acha de conferir mais algumas dicas?