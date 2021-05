Conheça o modelo de unhas aesthetic que já são tendencias

As unhas aesthetic ganharam repercussão nas redes sociais. O estilo está por toda parte, na moda, nos penteados e, agora, nas unhas.

A tendência remete àquele sentido estético que nos dá prazer de olhar porque fica bem e cobre muitos detalhes. Abaixo selecionamos algumas modelos para você conhecer a tendência.

Florido

O modelo de Nail Design é desenvolvido com detalhes florais e permite um olhar entre o flerte e o discreto. Para isso, as formas finas e pequenas são as mais recomendadas, como as margaridas.

Curvas

As curvas são outro modelo das unhas aesthetic que estão super em alta. Ela pode ser feita com paleta de cores vivas. O roxo, fúcsia e laranja não podem faltar.

Unhas abstratas

As unhas abstratas permitem que toda a criatividade seja trazida à tona, estarão em alta até o final do ano. Procure equilibrar seu look com bases naturais transparentes ou em tons nude para não sobrecarregar suas mãos.

