3 sugestões de penteados para cabelos cacheados que você precisa aprender; com tutorial

Pensando em mudar os penteados, mas está sem ideia do que fazer e por onde começar? O que acha de conferir um tutorial com dicas que vão te dar uma grande mão no dia a dia?

Embora alguns pensem o contrário, é possível sim dar um “plus” nos fios sem necessariamente gastar muito tempo ou desenvolver alternativas mirabolantes.

E se você tem o cabelo cacheado, as dicas desta quarta-feira (26) vão te ajudar bastante.

Você pode se interessar por:

E importante: para quem está curioso, o tutorial da vez é compartilhado no canal da youtuber Gabriela Valério que traz 3 dicas que você pode fazer sozinha em casa e sem gastar muito tempo.

Já separou seus acessórios?

É isso aí! Lembre-se que para reproduzir as sugestões enquanto confete o tutorial, é importante que você conte com alguns acessórios que vão te auxiliar no processo e finalização. Assim sendo, se tiver, separe:

Elástico de cabelo;

Creme de cabelo;

Elástico de silicone;

Pente;

Escovinha para o baby hair;

Argolinhas douradas (modelo no vídeo);

Preparada para mais um tutorial? Então, confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de conferir mais algumas dicas de penteados?