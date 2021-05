Penteados: 6 dicas de acessórios para fazer um coque estiloso se você tem o cabelo crespo

Mais um dia terminando e que tal aproveitar essas últimas horinhas para aprender algumas dicas de como dar um “plus” em seus penteados? Se você tem o cabelo crespo, as recomendações de hoje vão te dar uma grande mão.

Você é do tipo que ama fazer um coque, mas precisa de inspiração para garantir alternativas estilosas? Diferente do que talvez alguns pensem, é possível sair do tradicional, feito apenas com elástico simples, e assegurar penteados inovadores e que ganhem bastante destaque.

E caso esteja curiosa, as sugestões desta terça-feira são compartilhadas em um tutorial do canal da youtuber Ana Lídia Lopes, em um vídeo que já ultrapassou as 500 mil visualizações.

Lembre-se dos acessórios

Isso mesmo! Se você quer provar as dicas enquanto confere o tutorial, é necessário que conte com alguns acessórios. Lembrando que eles auxiliam tanto no processo, quanto na finalização dos penteados. Portanto, se tiver, separe:

Elástico de cabelo;

Grampo;

Presilha;

Lenço;

Bandana;

Brinco;

Borrifador;

Creme de pentear.

E então, preparada para mais um tutorial? Confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

