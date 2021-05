Os signos que podem passar por uma gravidez surpresa no fim de maio de 2021

Maio de 2021 está chegando ao fim e os últimos dias podem reservar surpresas para todos os signos, até mesmo em relação à fertilidade.

Confira os signos com uma chance maior de descobrir uma gravidez surpresa no fim deste mês:

Áries

Este é um momento de moderar algumas atitudes que causam impulsos difíceis de controlar. A libido e as paixões se tornam maiores, o que o faz aumentar a segurança em si, mas também ter desejos instintivos; a concepção pode ocorrer diante de todas estas energias. As mulheres devem principalmente colocar os pés no chão com algumas idealizações e os homens precisam focar suas energias em atos mais positivos.

Gêmeos

O geminiano possui lições valiosas para aprender nesta fase, mas precisará lidar com o romance, libido e desejo que se ativa em sua vida de forma responsável. Vivencias especiais entregam a coragem para arriscar. As mulheres devem ter um maior cuidado com o equilíbrio nas decisões, enquanto os homens precisam se abrir ao amor com consciência.

Sagitário

A intensidade emocional e o encontro com os próprios desejos podem movimentar a vida amorosa e sexual. Uma crise pode ser superada e o poder de atração aumenta. A fertilidade aumenta principalmente para as mulheres e os homens precisam ter atenção com avançar rápido de mais nos romances. É melhor se planejar.

Aquário

O estresse pode chegar, mas a energia para assuntos do coração aumenta e a fertilidade também. Este é um momento de algumas tensões e inseguranças emocionais; portanto é melhor ter cuidado. Mulheres se tornam ainda mais atrativas e podem se render a personalidades fortes. Os homens conquistam mais facilmente.