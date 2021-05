Telescópio espacial registra recentemente potentes explosões de rádio em galáxias distantes

Astrônomos utilizando o telescópio espacial Hubble da NASA traçaram a localização de cinco breves e potentes explosões de rádio nos braços espirais de cinco galáxias distantes. Os detalhes foram revelados pela instituição recentemente por meio de um longo comunicado.

Como revelado pela NASA, chamados de rajadas rápidas de rádio (FRBs), esses eventos extraordinários geram tanta energia em um milésimo de segundo quanto o Sol em um ano.

Como esses pulsos de rádio transitórios desaparecem em muito menos do que um piscar de olhos, os pesquisadores têm dificuldade em rastrear de onde eles vêm. Portanto, na maioria das vezes, os astrônomos não sabem exatamente para onde olhar.

Localizar de onde essas explosões estão vindo e, em particular, de quais galáxias distantes elas se originam, é importante para determinar quais tipos de eventos astronômicos desencadeiam tais intensos flashes de energia. A nova pesquisa do Hubble de oito FRBs ajuda os pesquisadores a restringir a lista de possíveis fontes de FRB.

Luz na noite – galáxias distantes

O primeiro FRB foi descoberto em dados arquivados registrados pelo observatório de rádio Parkes em 24 de julho de 2001. Desde então, os astrônomos descobriram até 1.000 FRBs, mas eles só foram capazes de associar cerca de 15 deles a galáxias específicas.

No estudo do Hubble, os astrônomos não apenas identificaram todos eles como galáxias hospedeiras, mas também identificaram os tipos de locais de onde se originaram. O Hubble observou um dos locais FRB em 2017 e os outros sete em 2019 e 2020.

SCIENCE: NASA, ESA, Alexandra Mannings (UC Santa Cruz), Wen-fai Fong (Northwestern) IMAGE PROCESSING: Alyssa Pagan (STScI)

Como revelado pela NASA, as galáxias no estudo do Hubble existiram bilhões de anos atrás. Os astrônomos, portanto, estão vendo as galáxias como elas apareciam quando o universo tinha cerca de metade de sua idade atual.

Muitos deles são tão massivos quanto nossa Via Láctea. As observações foram feitas em luz ultravioleta e infravermelha próxima com a Wide Field Camera 3 do Hubble.

A luz ultravioleta traça o brilho de estrelas jovens estendidas ao longo dos braços sinuosos de uma galáxia espiral.

Como revelado, os pesquisadores usaram as imagens do infravermelho próximo para calcular a massa das galáxias e descobrir onde residem as populações de estrelas mais antigas.

Localização e outros detalhes

As imagens mostram uma diversidade de estruturas de braços espirais, desde bem enroladas a mais difusas, revelando como as estrelas estão distribuídas ao longo dessas feições proeminentes.

Como revelado pela NASA, os braços espirais de uma galáxia traçam a distribuição de estrelas jovens e massivas. No entanto, as imagens do Hubble revelam que os FRBs encontrados perto dos braços espirais não vêm das regiões mais brilhantes, que brilham com a luz de estrelas pesadas.

As imagens ajudam a sustentar a ideia de que os FRBs provavelmente não se originam das estrelas mais jovens e massivas.

Essas pistas ajudaram os pesquisadores a descartar alguns dos possíveis gatilhos dos tipos dessas chamas brilhantes, incluindo as mortes explosivas das estrelas mais jovens e massivas, que geram explosões de raios gama e alguns tipos de supernovas.

Outra fonte improvável é a fusão de estrelas de nêutrons, os núcleos esmagados de estrelas que terminam suas vidas em explosões de supernova.

Como revelado pela NASA, essas fusões levam bilhões de anos para ocorrer e geralmente são encontradas longe dos braços espirais de galáxias mais antigas que não estão mais formando estrelas.

Monstros magnéticos em galáxias distantes

Os resultados do Hubble da equipe, no entanto, são consistentes com o modelo principal de que os FRBs se originam de novas explosões de magnetar. Os magnetares são um tipo de estrela de nêutrons com campos magnéticos poderosos.

Eles são chamados de ímãs mais fortes do universo, possuindo um campo magnético que é 10 trilhões de vezes mais poderoso do que um ímã de porta de geladeira.

Como revelado pela NASA, astrônomos no ano passado relacionaram as observações de um FRB localizado na nossa galáxia, a Via Láctea, com uma região onde reside um magnetar conhecido.

As observações também ajudaram os pesquisadores a fortalecer a associação de FRBs com galáxias formadoras de estrelas massivas. Observações anteriores baseadas em solo de algumas possíveis galáxias hospedeiras FRB não detectaram tão claramente a estrutura subjacente, como braços espirais, em muitas delas.

Os astrônomos, portanto, não puderam descartar a possibilidade de que os FRBs se originem de uma galáxia anã escondida sob uma galáxia massiva.

No novo estudo do Hubble, o processamento cuidadoso das imagens e a análise das imagens permitiram aos pesquisadores descartar galáxias anãs subjacentes.

Ainda de acordo com as informações, embora os resultados sejam empolgantes, os pesquisadores dizem que precisam de mais observações para desenvolver uma imagem mais definitiva desses flashes enigmáticos e identificar melhor sua origem.

Texto com informações da NASA

