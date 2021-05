Criança pode usar máscara cirúrgica?

A preocupação com a segurança das crianças se tornou ainda maior com a autorização do retorno das aulas presenciais. É comprovado que as máscaras que seguem padrões estabelecidos por normas técnicas, como as cirúrgicas ou a PFF2 (peça facial filtrante), garantem um maior nível de proteção do que as caseiras. Entretanto, as máscaras de tecido ainda são indicadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Mesmo assim, máscaras cirúrgicas infantis já podem ser encontradas em diversas farmácias e e-commerce. Mas, elas realmente são eficazes?

“Não posso afirmar de uma forma geral que todas as máscaras cirúrgicas infantis vendidas em farmácias são seguras. Tem que ser analisado caso a caso”, aponta Alessandra Pala, pediatra e infectologista do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz). Os pais podem adquirir essas máscaras para os filhos, porém, é importante avaliar se realmente são eficazes. A pediatra sugeriu que os pais façam um teste simples para verificar se o equipamento pode ser utilizado: colocar a máscara no filho e pedir para ele tentar assoprar uma vela. Se conseguir apagar, a máscara não é adequada.

Caso os pais decidam comprar as máscaras cirúrgicas infantis, é fundamental que verifiquem se existe uma vedação apropriada, tanto na parte do nariz quanto na lateral do rosto das crianças. A máscara apenas funciona efetivamente se conseguir evitar a entrada de ar não filtrado. A pediatra Alessandra Pala também destacou que as máscaras cirúrgicas não devem ser reutilizadas e precisam ser trocadas a cada 2 horas. Além disso, o conforto dos pequenos deve sempre ser levado em consideração. “A melhor máscara é aquela que está bem ajustada ao rosto e que a criança se sente confortável para fazer suas atividades”, diz Alessandra Pala.

Pode colocar duas máscaras nas crianças?

Segundo a médica, não tem problema colocar duas máscaras nos pequenos. Inclusive, a combinação de uma cirúrgica por baixo e uma de tecido por cima contribui para uma maior vedação e filtração do ar. Lembrando que a máscara de tecido ideal é feita de três camadas de material não elástico, sem costura frontal e amarrada atrás da cabeça, ao invés de atrás das orelhas.

Porém, Alessandra Pala apontou que usar duas máscaras pode gerar um maior desconforto para as crianças. A pediatra destacou que elas não têm a mesma compreensão dos adultos de que é preciso usar as máscaras, mesmo que as incomodem. Se as crianças se sentirem desconfortáveis, vão querer mexer na máscara e podem acabar se expondo ao vírus de uma outra forma.

Existe máscara PFF2 infantil?

Com o avanço da pandemia do coronavírus, muitos especialistas da saúde indicaram que as pessoas substituam as máscaras de tecido pelas PFF2 ou N95, modelo estadunidense. Esses tipos de máscara garantem uma maior segurança contra a contaminação do vírus. Entretanto, a especialista afirmou que não existe PFF2 para crianças, pois é um equipamento de trabalho e, por isso, não são produzidos modelos infantis certificados.

De acordo com Alessandra Pala, crianças maiores podem utilizar a PFF2, desde que fique bem aderida e que elas se sintam confortáveis. De acordo com o site Qual Máscara?, a partir de 5 ou 6 anos, dependendo do tamanho e formato do rosto, muitas crianças se adaptam bem às PFF2. Além disso, há algumas marcas que apresentam modelos menores. O site relatou que houve feedbacks positivos das crianças, porque esse tipo de máscara não fica colada na boca e não precisa ficar ajustando.

No entanto, a médica aponta que a essa máscara gera um certo incômodo e nem todas as crianças conseguem se adaptar. “A PFF2 não é muito confortável, dá uma sensação de abafado maior que a cirúrgica ou a de pano. Se o filho se sentir desconfortável, insistir em colocar a máscara pode piorar a adesão da criança”, explica. Com os pequenos, é preciso ter bastante diálogo e treino para que entendam, aceitem e respeitem a necessidade do uso das máscaras. A infectologista do IFF/Fiocruz completou que a PFF2 pode ser higienizada e reutilizada, mas existe uma técnica correta de manuseio e manutenção da máscara para que o usuário não seja contaminado. Por isso, ela não recomenda que leigos tentem reutilizá-la.

