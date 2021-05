Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 24 a 28 de maio de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem começar a movimentar maio de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 24 a 21 de maio de 2021:

Áries

Semana para atingir os objetivos que você tem em mente para progredir. Serão dias de boa energia ao seu redor, apenas tente não falar sobre seus planos futuros para que ninguém coloque olho gordo.

Um faz um convite ou propõe um negócio e tudo sai bem. Você faz compras. Um amor pelo signo de Aquário ou Gêmeos o procura para algo duradouro. Um trabalho em projetos governamentais ou políticos pode surgir.

Continue com uma boa dieta e os exercícios para ter mais energia. Um amigo está se apaixonando por você e é preciso falar claramente sobre essa situação. Você compra roupas.

Documentos são organizados. Cuidado com um amor do passado que ainda tem mágoa de você e pode tentar prejudicar sua vida. Você terá sorte com os números 00 e 31

Touro

Semana de muito trabalho e questões jurídicas. Mantenha-se focado e pense muito bem nas decisões que vai tomar para que tudo dê certo. Uma viagem pode surgir. Você recebe dinheiro que não esperava.

Tente cuidar das pessoas, pois elas podem ficar doentes. Não se envolva em problemas que não são seus e que roubam sua energia. No amor você tem que estar determinado e não mais estar com duas pessoas ao mesmo tempo.

Os solteiros conhecem um amor de Escorpião ou Aquário que será muito compatível. Você pode mudar de casa ou apartamento. É hora de mudar sua situação de trabalho e buscar mudar os horizontes para encontrar algo melhor para a sua vida. Seus números da sorte são 05, 44 e 87.

Gêmeos

Você terá muitas tarefas pendentes e situações de trabalho; organize-se mais para ter tempo. Um amor que você já havia perdido o procura, pois quer voltar. Você recebe um convite ou faz uma viagem.

Você continuará com muita sorte nas questões de dinheiro e seus números são 23, 19 e 05. Procuram você para um novo emprego. Tente não brigar com seu pai ou pessoas queridas, lembre-se que elas só querem o melhor para você.

Você recebe um presente de um amor e pode ser de um signo de Áries ou Peixes. Não seja mais tão possessivo com suas coisas, aprenda a compartilhar.

Você conserta e muda coisas em casa. Vá ao médico para se cuidar e tenha atenção com problemas alimentares, lembre-se de nunca deixar a saúde para último momento.

Câncer

Semana de se sentir um pouco exausto por tudo que você passou em questões de viagens ou pressão no trabalho. Dê a si mesmo algum tempo para recarregar as baterias. Tente ficar em casa com a família.

No trabalho, você terá reuniões para reorganizar posições. A notícia sobre um casamento chega. Não dê conselhos para um amigo que não quer ouvir; você tenta fazer com que todos resolvam seus problemas, mas isso nem sempre é possível.

Os solteiros podem encontrar um amor do signo de Áries ou Libra que será muito compatível. Você muda de casa ou decide ir morar sozinho por um tempo. Você pode dar um passo importante para o crescimento econômico.

Evite ter problemas por causa do ciúme e tente resolver tudo com mais calma. Seus números da sorte são 02, 11 e 89.

Leão

Semana de mudanças importantes na sua vida profissional. O emprego que você tanto desejava pode surgir ou um aumento de salário acontece. Apenas lembre-se de não se gabar tanto para não atrair energia ruim. Portanto, apenas diga as boas notícias às pessoas que o amam.

Você compra algo importante. Você recebe um convite para fazer uma viagem esta semana e renova suas energias. Tenha cuidado com acidentes ou ferimentos. Um parente o procura para pedir ajuda financeira.

Não insista com aquelas pessoas que não te amam e lembre-se que é melhor fechar os ciclos e seguir em frente. Seus números da sorte são 06, 55 e 81.

Lembre-se que seu signo é o mais apaixonado, mas deve evitar infidelidades, então tente não ter compromissos e machucar alguém se quiser continuar com várias pessoas ao mesmo tempo.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

Semana para acertar as dívidas e manter seus gastos em ordem. Você recebe um convite para fazer uma viagem. Um amigo pode oferecer uma nova oportunidade de negócio.

Lembre-se de que amigos sinceros são aqueles que irão apoiá-lo nos momentos bons ou ruins, então tente diferenciar bem essas pessoas e coloque de lado aqueles que tem segundas intenções.

Você comemora o aniversário de alguém. Você terá sorte com os números 34, 50 e 91. Deixe de ser tão dramático em sua vida diária e aprenda a se livrar de situações que você não pode controlar.

Você saberá de uma gravidez de alguém e pode se sentir muito feliz. Em questões de saúde, tente cuidar da pressão arterial e das dores de cabeça, pois estes serão seus pontos fracos.

Libra

É hora de economizar mais para o seu futuro e tentar não gastar com coisas que você não vai usar. Serão dias de tomada de decisões sobre questões de novos projetos de trabalho. Um amor do passado deseja voltar.

Cuide dos problemas intestinais ou estomacais e lembre-se de continuar se alimentando bem. Você recebe uma surpresa financeira. Você é muito bom em gerenciar pessoas, então tente fazer cursos de liderança para explorar essa característica.

Seu melhor dia será quarta-feira e você terá sorte com os números 04, 78 e 11. Tente não ficar com raiva sem motivo e seja mais calmo em tudo que faz para não afastar as pessoas. Não se desespere, pois as energias positivas virão à sua vida.

Escorpião

Esta semana, você finalmente coloca em dia seus pagamentos e decide começar a economizar. Cuide dos problemas de ouvido ou garganta, lembre-se de que esse é o seu ponto fraco.

Às vezes você se sente usado em seus relacionamentos amorosos, então não hesite em pedir conselhos para tomar melhores decisões. Você recebe boas notícias sobre um novo emprego com melhor remuneração.

Procure descansar mais, deixando de lado o celular e os pensamentos negativos. Um irmão o procura para pedir um favor. Você conhecerá pessoas muito interessantes em sua vida profissional.

Você muda alguns móveis ou decide fazer mudanças em sua casa. É o momento ideal para planejar um negócio. Você terá sorte com os números 04, 88 e 21. Tente usar mais o amarelo para atrair abundancia.

Sagitário

Semana de começar um novo desafio em sua vida profissional. Lembre-se que essa mudança chega no seu melhor momento e as energias positivas estarão ao seu lado. Você terá sorte com os números 07, 88 e 21.

Um amor do signo de Áries, Sagitário ou Leão o procura para um relacionamento amoroso. Cuide dos problemas de pele e procure ir ao médico. Mantenha a boa alimentação e os exercícios para se sentir bem.

Melhor adiar as cirurgias e esperar até a próxima semana que as energias da saúde estão mais fortes. Tenha cuidado no trabalho e tente resolver tudo o que você tem pendente.

Você decide fazer uma viagem. Tente amadurecer em seu relacionamento amoroso e estar mais ciente de tudo o que você diz e faz. Uma gravidez surpresa pode acontecer.

Capricórnio

Semana de diversas situações jurídicas ou burocracias. Questões do passado também são resolvidas; lembre-se que é importante estar em paz para seguir em frente em sua vida. A conversa com um ex pode ajudar a resolver problemas e ficar em paz.

Você recebe um dinheiro que não esperava. Tenha cuidado com a raiva no trabalho e lembre-se que é melhor não prestar atenção àquelas pessoas que procuram apenas incomodar você.

Não brinque mais com amor, é melhor ser honesto e se você não ama mais o seu parceiro é melhor dar um tempo. Você constrói sua casa ou faz mudanças.

Um pedido de aumento de salário pode dar certo. Você vai se apaixonar por alguém do signo de Áries ou de Virgem. Você organiza documentos para uma viagem.

Aquário

Semana de análise de despesas e de melhor administrar os pagamentos. Cuidado com o amor, não é bom brincar com os sentimentos do outro. Você recebe a proposta para ter um melhor cargo ou entrar em um novo emprego.

Os novos desafios em sua vida o ajudarão a melhorar como pessoa, portanto, enfrente-os de cabeça erguida. Em questões de saúde, você deve ter cuidado com problemas de hérnia ou infecção de pele.

Você é muito bom em vendas. Seu melhor dia vai ser terça-feira e você vai ter uma notícia muito boa. É possível que o estresse chegue porque você não sabe como cortar uma amizade, basta lembrar que o melhor da vida é falar a verdade e estar em paz. Você terá sorte com os números 50, 32 e 18.

Peixes

Semana de mudanças radicais em sua vida profissional. Você recebe uma proposta de trabalho. Não tenha mais medo de mudanças em sua vida e enfrente novos desafios.

Você pensa muito em um amor que partiu, mas lembre-se que o tempo cura tudo. Momento de investir em coisas importantes para o futuro. Você começa a conhecer pessoas novas e interessantes.

Não perca tanto seu tempo e energia em casos de amor que visam apenas a diversão. Uma energia muito negativa está perto de você e é preciso não confiar tanto nas pessoas. Você terá sorte na sexta-feira com os números 03, 08 e 17. Use mais azul.