Estes são os 3 novos recursos do WhatsApp que serão liberados para os usuários muito em breve

O aplicativo de mensagens WhatsApp vai liberar três novos recursos para os usuários muito em breve.

Serão novidades para os sistemas operacionais Android e iOS. Confira as novas funções do popular app:

Novo layout que será liberado em breve

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em novo layout que será liberado em breve para os usuários.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a plataforma atualmente está expandindo o teste para mostrar uma tela inicial redesenhada.

A nova tela inicial para Web traz o logotipo e a marca, e o rótulo ‘criptografado de ponta a ponta’, indicando que é seguro usar o app para bater papo e ligar.

App WhatsApp libera importante recurso para ‘ignorar’ contatos indesejados

O aplicativo de mensagens WhatsApp lançou recentemente um esperado recurso: o ‘novo arquivo’. No momento, a novidade está liberada apenas para usuários beta.

Quando um bate-papo é movido para o novo arquivo, ele é silenciado automaticamente e o usuário não receberá nenhuma notificação quando novas mensagens chegarem

Novo recurso que permite exportar chats

O app contará com um novo recurso que permite exportar chats rapidamente.

Photo by Rafael Henrique / SOPA Images/Sipa USA

Como revelado, o app já tinha a opção de exportar o histórico do chat, no entanto, contará com uma nova seção dedicada.

Com isso, será exibida uma lista completa de chats. É possível acessar a nova seção em Configurações do WhatsApp> Bate-papos> Exportar bate-papo.

Como informado, se o usuário abrir esta nova seção, o aplicativo mostrará todos seus chats. É possível ver os bate-papos contatados com frequência e os recentes.

Tocando em uma linha de bate-papo, o app inicializará o processo para exportar o histórico de bate-papo para o bate-papo selecionado. A novidade será liberada em breve para todos os usuários.

Com informações do site WABetaInfo

