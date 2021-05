5 penteados para cabelos cacheados em apenas 1 minuto; confira tutorial

Você acha que é possível aprender 5 penteados para cabelos cacheados em apenas 1 minuto? Caso esteja em dúvida sobre esta pergunta, um tutorial compartilhado ontem no YouTube traz essa proposta: ensinar dicas estilosas em poucos segundos.

E quais penteados você mais gosta: com tranças, coques ou rabo de cavalo? Na dúvida, melhor fazer todos, não é mesmo?

Para quem está curioso, o tutorial desta vez é compartilhado no canal da youtuber Nay oliveira, que traz dicas práticas e que você pode fazer sozinha em casa.

Já está com os seus acessórios para os penteados?

Embora o tutorial seja bem curtinho, caso queira reproduzir as recomendações enquanto assiste, como sempre recomendado, é importante que você conte com alguns itens, que te auxiliarão tanto no processo, quanto na finalização dos seus penteados. Portanto, se tiver, separe:

Gel de cabelo;

Pente;

Escovinha para o baby hair;

Grampos;

Elástico comum;

Elástico de silicone.

E então, preparada para começar sua semana com algumas recomendações de penteados? Sem mais delongas, confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

