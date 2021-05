Um novo vídeo revela dicas para evitar golpes ao fazer pagamentos no app WhatsApp no Brasil.

A gravação com o tutorial foi compartilhada pelo canal oficial, com mais de 1 milhão inscritos, no YouTube.

Como revelado, são dicas importantes para evitar golpes ao fazer pagamentos no app de mensagens.

WhatsApp para Android e iOS

A novidade de pagamento foi liberada recentemente no país em definitivo, para Android e iOS.

No entanto, é importante ficar atento em alguns pontos. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Com informações do app oficial

