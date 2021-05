A forma que cada pessoa lida com a vida amoros é diferente. Por isso, existe quem prefira levar as coisas com cautela e também quem assume uma postura mais direta, características que podem ser muito encantadoras.

Confira os signos do zodíaco que se apaixonam por pessoas diretas:

Gêmeos

Nem sempre é fácil que o geminiano pare de pensar nos mais diversos prós e contras das coisas, o que pode torná-lo indeciso. Por isso, este signo se impressiona com pessoas determinadas e que são seguras do caminho que querem percorrer. Ele pode até achar essa personalidade um pouco estressante, mas se vê encantando pela força que ela transmite.

Libra

O libriano valoriza muito a honestidade e as pessoas que são abertas sobre o que querem de forma mais direta, principalmente porque ele tende a ser mais hesitante nas escolhas. Alguém determinado rouba seu coração principalmente quando diz o que pensa com consciência e demonstra autenticidade, expressando intenções sinceras e não apenas a vontade de se destacar.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

O capricorniano pode ser muito decido, por isso pessoas que ficam em cima do muro não costumam chamar tanto a sua atenção. Quando alguém é seguro de si e não teme sair da zona de conforto, este signo ficará ainda mais impressionado e pode ser conquistado. Se a pessoa se abrir sobre sentimentos e não temer se mostrar interessado de verdade, seu coração baterá mais forte na certa.

Aquário

O aquariano não costuma confiar e se atrair por pessoas que permanecem em jogos ou são muito misteriosas. Ele prefere quem tem uma personalidade decidida e que, mesmo de forma sutil, deixe seus posicionamentos claros. Este signo quer conhecer quem está de peito aberto e não ter que esperar muito tempo para desvendar as verdadeiras intenções de alguém.