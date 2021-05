Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 21 a 23 de maio de 2021

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 21 a 23 de maio de 2021:

Áries

Momento de decisões complicadas e de enfrentar mudanças no seu destino. A recomendação é que você não tenha medo, mas sim coragem para superar as dificuldades que surgirem.

É possível ganhar mais força no ambiente de trabalho e iniciar projetos. No amor, você permanecerá muito estável com seu parceiro, mas um amor do passado pode voltar; é melhor fechar o ciclo e ficar bem.

Chegou a hora de amadurecer. Seus números da sorte são 21, 30 e 90. Use o branco para que a abundância chegue até você.

Touro

Você continuará com esperança em todos os sentidos. Apenas controle sua personalidade nas situações mais difíceis e demonstre que é uma pessoa melhor.

Uma oportunidade de emprego e melhor remuneração surgem; vá atrás. Uma relação mais formal pode dar fim na vida de solteiro.

A sorte chega com os números 02 e 11. Use mais vermelho para atrair abundância. Tenha cuidado com as quedas na rua e seja mais cauteloso. Evite fazer dividas e fique atento ao fazer pagamentos.

Gêmeos

Uma boa maré de sorte chega. Seja paciente, pois sua recompensa virá depois do esforço, basta ter cuidado com a inveja que pode atrapalhar as coisas. A prata ajuda a afastar as más intenções.

Um negócio pode dar certo ou uma mudança de emprego será positiva. Não negligencie seu relacionamento e fique mais atento ao seu parceiro. Você recebe um convite.

Você compra roupas ou muda seu visual. Você receberá uma surpresa econômica com os números 00 e 90. Use muito calor amarelo para proteção.

Câncer

Você deve dar prioridade a tudo o que tem nos seus planos e não se deixar derrotar por nenhum mau comentário que façam sobre você. Tudo pode se tornar mais sentimental.

É hora de grandes conquistas em sua vida pessoal e profissional; que tudo o que você fizer vai dar certo para você e os dias ruins ficarão para trás. Você deve injetar mais força em seu trabalho e avançar.

Um aumento pode chegar. O amor se ativa na sua vida e é melhor não perder a oportunidade de viver um relacionamento. Você terá sorte com os números 13 e 20. Use mais a cor azul para atrair a positividade.

Leão

É hora de deixar para trás aquele amor ruim ou amizades que só possuem interesses. Escolha ser feliz. Você terá força suficiente para enfrentar todos os seus medos e sair de qualquer situação ruim.

Um problema jurídico é resolvido a seu favor. No amor, alguém com muita luz o encherá de paz; é preciso dar valor a quem o ama. Tente estudar e pensar no futuro.

Sua família precisará de você. Você terá sorte com os números 23 e 19. Use mais preto ou cinza para aumentar a sorte. Durma mais e recupere sua energia.

Virgem

Você se sairá bem e com sorte em tudo. Dinheiro extra pode chegar. É hora de assumir o controle da sua vida e deixar tudo fluir em termos de convivência. Seus signos mais compatíveis no amor são: Áries, Gêmeos e Aquário.

Há uma mudança muito positiva prestes a acontecer, principalmente no trabalho. Aproveite essa boa maré de sorte nos negócios. Você terá a ajuda pedida e desejos se tornam realidade.

Você terá sorte com os números 27 e 80. Use mais o vermelho para atrair abundância. Evite prestar muita atenção no que dizem sobre você, pois seu signo atrai muito a inveja; não torne essa força negativa maior do que seu potencial.

Libra

Momento de força e de tomar as decisões certas em sua vida pessoal para progredir no amor e no trabalho. Apenas tente não falar sobre seus planos para não atrair a inveja. Seja discreto sobre também em questões de saúde.

Você faz pagamentos e organiza a vida financeira. Não tenha medo quando ver um amor do passado e dê uma chance se merecer. Você faz mudanças em sua casa ou compra móveis.

Um animal de estimação pode fazer bem para a sua vida. Sua família o procura para dar uma notícia ou fazer um convite. Lembre-se de que você está em um momento de transformação. Você terá sorte com os números 05 e 66. Use mais o amarelo para ter boas energias ao redor.

Escorpião

Uma nova etapa começa na sua vida amorosa. Os solteiros podem entrar em um relacionamento em breve, mas lembre-se de levar tudo com calma. É hora de fazer mais amigos e conhecer pessoas com interesses semelhantes aos seus.

No trabalho, você terá reuniões de última hora e é preciso ter um bom desempenho de. Agora é a sua vez de receber uma promoção ou o reconhecimento.

Evite beber muito álcool e ter ressaca moral. Você terá sorte com os números 07 e 24. Use mais o azul para ter positividade. Tente deixar de lado o drama cotidiano.

Sagitário

São tempos de mudanças no seu modo de pensar. É hora de deixar esses rancores para trás para poder aproveitar a vida. Se você está passando por uma crise de relacionamento ou divórcio, e peça orientação antes de tomar uma decisão ou assinar qualquer documento legal.

Você ganha dinheiro extra ou paga uma dívida do passado. Você terá sorte com os números 29 e 08. Tente usar mais branco para ter mais força espiritual. Você recebe um convite.

Tente recuperar sua energia e cuidar da saúde para não se sentir tão cansada. Não se envolva em fofocas e guarde algumas informações. Em questões de amor, você ainda aproveitará a vida de solteiro.

Capricórnio

Momento de levar mais a sério os problemas que surgem. Uma mudança no trabalho acontecerá e você deve aproveitar isso. Não se envolva mais com pessoas tóxicas que o afetam.

Faça uma viagem para renovar suas energias. Em sua casa você terá situações de conflito; procure não dar tanta importância a isso e siga em frente. Um amor pode se afastar da sua vida. Tenha cuidado com as traições de parceiros ou amigos de trabalho, tente não confiar muito neles e guarde suas ideias.

Você terá sorte com os números 05 e 41. Continue cuidando bem da saúde para se sentir ainda melhor.

Aquário

Momento de muita luz espiritual e de empreender naquilo que acredita. Apenas tente guardar seus sucessos e conquistas para não ter problemas com a inveja.

Um amor do signo de Áries, Leão ou Sagitário pode entrar em sua vida e tudo será correspondido e duradouro. Apenas evite sabotar o relacionamento.

No trabalho, evite discutir com seus superiores. Um tempo de descanso chegará. Você terá sorte com os números 11 e 15. Use o cinza e o branco para ter mais abundância.

Peixes

A sorte estará do seu lado, mas você deve deixar de lado os pensamentos negativos para não se sabotar. Esses dias serão de fartura e agradáveis ​​surpresas.

Pare de se preocupar com o que as outras pessoas pensam de você, a única opinião que conta é a sua. Você deve enfrentar situações inusitadas no amor. Seus signos mais compatíveis são Áries, Gêmeos e Libra.

Um novo negócio chegará e você pode aumentar sua renda. Sua cor especial será azul e seus números da sorte são 09, 08 e 21. Mudanças importantes estão chegando em muitos sentidos e você deve aprender a ter pensamentos positivos para aproveitar.