Game PUBG MOBILE recebe o Royale Pass da Temporada 19

O PUBG MOBILE lança oficialmente hoje o Royale Pass da Temporada 19: Travessia, onde será possível obter novas recompensas para cada uma das 100 classificações do game. Os jogadores também poderão ganhar novas skins para as armas Mini 14, AKM, Thompson e a moto.

Como revelado pelo game PUBG MOBILE, os badges de Royale Pass da temporada estão disponíveis para que os inimigos vejam o seu crescimento dentro do Royale Pass. Além disso, uma caixa personalizada do 3º aniversário do Royale Pass também chegou trazendo itens raros para os jogadores. Uma nova missão e conteúdo inédito foram adicionados, juntamente com correções de bugs e outras mudanças para a otimização do gameplay.

O patch 1.4 do Passe da Temporada 19 de PUBG MOBILE já está disponível e pode ser baixado gratuitamente via App Store e Google Play Store.

No Royale Pass da Temporada 19: Travessia, os jogadores podem se aventurar rumo ao desconhecido se transformando em insetos minúsculos. Nesse estado, os jogadores só podem lutar contra outros insetos utilizando uma arma especial e não podem ser mortos pelas armas convencionais, exceto por frigideiras. Em 9 de junho, os jogadores poderão se miniaturizar através de uma série de laboratórios encontrados no mapa de Erangel

A nova temporada também traz uma caixa especial personalizada do 3º aniversário do Royale Pass, que já está disponível para abrir. Os jogadores não devem perder essa oportunidade, pois itens das seis temporadas passadas poderão ser obtidos através desta caixa. A temporada 19 agora apresenta novos itens, disponíveis para desbloqueio através da progressão no Royale Pass.

Dentro do Royale Pass está disponível a Mini 14 – Rainha dos Insetos e a AKM- País das Maravilhas. No nível 100, será possível escolher entre o conjunto Moto do País das Maravilhas e a Thompson – General Besouro.

Os RP Badges agora estão disponíveis para os jogadores que quiserem exibir a progressão no Royale Pass. Numa atualização futura, badges especiais irão garantir novos privilégios, então fique ligado!

Como parte da parceria épica entre PUBG MOBILE e Godzilla vs. Kong, ambos Godzilla e Kong estarão disponíveis como companheiros dentro do jogo. Os jogadores podem desbloqueá-los através do “Lucky Spin” e podem trazer esses Titans para lutarem ao lado deles. Junto com essas atualizações, novas missões e conteúdo da temporada foram adicionadas, além da correção de bugs e otimizações na experiência do jogador.

