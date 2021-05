“Alice no País das Maravilhas” inspira exposição no Sesc Santo André

Em cartaz até o dia 30 de julho, a exposição “reAlice – narrativas arte visuais” é baseada em um dos grandes clássicos da literatura mundial, a obra “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll. A mostra será exibida no Sesc Santo André, na Grande São Paulo, seguindo todos os protocolos de órgãos de saúde pública para evitar o contágio e disseminação da Covid-19, segundo os organizadores.

O cenário da galeria busca transmitir a sensação de que o público está folheando pelas páginas do livro, acompanhando a personagem ao longo da sua aventura. O espaço colabora com a ideia da narrativa, já que se trata de um grande corredor, onde é possível imaginar um caminho cronológico que vai se transformando de acordo com os espaços em que Alice passa. O objetivo é fazer com que o público incorpore a Alice enquanto percorre a mostra.

Serão reunidas obras inéditas de oito artistas, muitos deles arte-educadores, feitas pelas mais diversas técnicas. Entre as exibições estão: Guta Moraes (Floricostura) com feltragem a seco, Mauro Yamaguti com muralismo, Renan Santos com ilustração, Nicole Bustamante com desenho em nanquim, Mariana Ser com fotocolagem, Ariádine com papercutting, Alex Rodrigues e Daniel Esteves com história em quadrinhos.

Para a exposição, os artistas realizaram releituras do País das Maravilhas, inspirando-se em capítulos icônicos do livro, como o “chá maluco” com o Chapeleiro, o encontro da Alice com a Rainha de Copas, a queda na toca do Coelho e muitas outras. “Dividimos todos os capítulos entre os artistas pensando nas imagens que poderiam ser representadas a partir de técnicas com que cada artista tem mais afinidade”, explicam as curadoras do evento Priscila Xavier e Tatiana Fujimori, do núcleo artístico do Sesc Santo André. A visita é gratuita, mediante agendamento prévio feito na página da unidade na internet.

Serviço:

“reAlices: narrativas arte visuais”

Sesc Santo André – R. Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar

Período expositivo: até dia 30 de julho

Funcionamento: Terça a Sexta, das 11h às 19h | Sábados, das 10h às 14h

Para mais informações e agendamento de visitas: sesc.org.br/exposicoes

