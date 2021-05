4 penteados exclusivos para cabelos cacheados longos; fáceis e rápidos de fazer

Mais um dia terminando e nada melhor do que finalizá-lo com algumas dicas de penteados, não é mesmo? E se você é do tipo que ama sugestões rápidas e fáceis de aplicar, se prepare, pois as dicas de hoje vão te ajudar bastante.

E importante: para quem tem dúvidas, é possível sim dar um “plus” em seu cabelo sem precisar cortá-lo ou até mesmo pintar.

Quer aprender dicas práticas para inovar no seu dia a dia? Caso esteja curiosa, as recomendações desta quinta-feira são do canal da youtuber Karolina Rodrigues, que ensina em poucos minutos como arrasar nos seus penteados de maneira rápida e fácil.

Você pode se interessar por:

Já garantiu os seus acessórios?

É isso aí! Como sempre alertado, se quiser reproduzir os penteados enquanto confere o tutorial, é importante que conte com alguns acessórios, pois eles auxiliam tanto no processo, quanto na finalização das dicas. Assim sendo, se tiver, separe:

Elástico de cabelo;

Escovinha para o baby hair;

Grampos;

Presilhas;

Borrifador;

Pente.

E então, preparado para mais um tutorial de penteados? Confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de conferir mais algumas dicas de penteados?