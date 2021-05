Os signos que podem usar outras pessoas para esconder que estão apaixonados

Nem todo mundo se entrega logo de cara ao sentimento e revela que está apaixonado. Sendo assim, alguns signos do zodíaco podem ter uma maior chance de usar outras pessoas para esconder o que sentem por alguém.

Descubra quais são estes signos:

Gêmeos

O geminiano pode ser muito bom em fingir que não está apaixonado por alguém, mas não por muito tempo. Ele chega a usar seus amigos e até quem se interessa por ele para mostrar que o jogo ainda não está ganho, por mais que seu coração diga o contrário. Ele pode hesitar em dar o primeiro passo e espera uma atitude mais concreta do parceiro, principalmente se a conversa “somos mais do que amigos” está prestes a acontecer.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

O canceriano pode se fechar para o amor após algumas decepções e tentar filtrar bastante suas emoções. Por isso, ele pode mentir a si mesmo e para o outro que não está tão apaixonado, colocando até mesmo outros interesses amorosos na jogada para mostrar que continua livre. Quando isso acontece, ele sabe que pode entrar em uma dinâmica perigosa que nem sempre o favorece, mas continuará tentando proteger seu coração.

Leão

O leonino não tem medo de quem pode conquistar, mas sim de quem não consegue encantar. Se chega a achar que ainda pode ser rejeitado, mesmo que já esteja apaixonado, ele fará o possível para destacar como alvo de outros pretendentes. Alguns gostam mais de receber as iniciativas e ver que as pessoas estão trabalhando duro para entrarem eu seu coração.

Sagitário

O sagitariano adora se aventurar e deixar claro que é dono da sua liberdade. Isso pode fazer com que ele não aceite tão fácil seus sentimentos por alguém e continue dando mole para outras pessoas que também estão no seu caminho. Quando não puder mais fugir, irá correr atrás do prejuízo e demonstrar que se importa, mas sempre com um pouco de receio de que o outro pense que ele está totalmente conquistado.