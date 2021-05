6 penteados perfeitos para cabelos cacheados que você precisa aprender já

Tem o cabelo cacheado e está pensando em investir em penteados novos, mas anda sem inspiração? Se você se enquadra nesta descrição, fique tranquila, pois esta é uma situação que pode ser solucionada com dicas práticas.

Diferente do que talvez alguns pensem, é possível sim dar um “up” no cabelo sem ser algo necessariamente complexo ou que demande, por exemplo, investir na tesoura ou até mesmo tinta.

E para quem é do time que ama um penteado rápido, mas que seja legal ao mesmo tempo, as sugestões de hoje vão te dar uma grande mão. Para quem está curioso, o tutorial desta quarta-feira é compartilhado no canal da youtuber Karolina Rodrigues, que ensina em poucos minutos 6 dicas de penteados perfeitos para cabelos cacheados.

E então, já separou os acessórios para os seus penteados?

Isso mesmo! Se você quer repetir as dicas enquanto assiste ao vídeo, lembre-se de garantir alguns itens, que auxiliam na execução e finalização dos penteados. Visto isso, se tiver, separe:

Borrifador;

Gel;

Grampos;

Pente;

Elástico de cabelo;

Escovinha para o baby hair.

Sem mais delongas, confira abaixo o tutorial divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

