Companhia LATAM confirma expansão de frota cargueira para ter 21 aeronaves Boeing 767 até 2023

A companhia LATAM anunciou a expansão do seu plano de crescimento de frota convertida em cargueiros, com a expectativa agora de incorporar de forma gradativa 10 Boeing 767-300 Boeing Converted Freighters nos próximos três anos, completando assim uma frota de 21 Boeing 767 cargueiros até 2023.

Como revelado pela empresa, por meio de comunicado, o primeiro avião será recebido no final deste ano.

A princípio, o plano de crescimento da frota cargueira contemplava quatro aviões já confirmados com a Boeing e mais quatro opções de conversão. Dois meses após o anúncio, a LATAM ratificou a aquisição das oito aeronaves e anunciou a conversão de mais dois Boeing 767-300ERs adicionais.

Desta forma, a frota total dos operadores de carga do grupo LATAM será de 21 aeronaves até o final de 2023, o que significa que o grupo vai praticamente dobrar a sua capacidade de cargas e reduzirá de 17 para 14 anos a idade média desta frota.

Como detalhado, crescer de 11 para 21 cargueiros levará as operadoras de carga do grupo a expandir e reforçar a sua presença dentro e para fora América do Sul, e se consolidar como o principal grupo de operadoras de carga do continente.

Frota total dos operadores de carga do grupo LATAM será de 21 aeronaves até o final de 2023

Por enquanto, após pequenos ajustes, a distribuição das primeiras oito aeronaves foi definida de forma a aumentar a sua oferta nos mercados relevantes para seus clientes.

Como informado, para beneficiar os seus clientes no curto prazo, os operadores de cargas da LATAM utilizarão alguns 767-300ERs que aguardam para serem convertidos em um formato híbrido.

Para isso, os assentos da cabine de três aeronaves serão totalmente removidos, para atingir uma carga útil de até 46 toneladas por voo.

Ainda de acordo com as informações, duas dessas aeronaves já estão em operação para fornecer mais capacidade e a terceira deverá iniciar operações durante o segundo trimestre.

Além disso, a LATAM está aumentando a similaridade entre seus cargueiros 767-300 de fábrica e convertidos para maximizar a sua capacidade, incluindo a possibilidade de transportar cargas sensíveis.

Com informações da LATAM

LEIA TAMBÉM: