Como cada signo iniciará a temporada de Sol em Gêmeos em maio de 2021

De 20 de maio a 21 de junho o Sol estará Gêmeos, um dos signos mais curiosos e comunicativos de todo o zodíaco.

Descubra como cada signo iniciará esta temporada que trará novos estímulos e ideias:

Áries

Esta fase começa ajudando-o a lidar melhor com a sua comunicação com as pessoas, se tornando mais aberto e compreensivo com os recém-chegados ou aqueles que já estão na sua vida há tempos. Aproveite essa vibração para dizer suas verdades da melhor forma!

Touro

Este será um momento de pensar de forma mais crítica em alguns assuntos importantes da sua vida pessoal e financeira. É preciso fazer isso com maturidade e sabedoria para não cair em pressões que apenas o atrapalham. Determinação e calma!

Gêmeos

Sua comunicação irá melhorar em todos os níveis e esta será uma fase especial para colocar andamento em todos os seus projetos. Encontre o equilíbrio para compreender tudo e oferecer sua compreensão para ajudar os outros.

Câncer

Esta temporada de Sol emGêmeos que começa na quinta-feira pede cautela não só com as palavras, mas também com a sua energia em geral. É hora de começar a cuidar de si e descansar a mente e o coração para renovar suas energias.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Este pode ser um momento de muito entusiasmo com seus próprios assuntos, mas também o ajudará a se reconectar com as pessoas especiais e absorver aprendizagens valiosas com os outros. Não deixe de manter os olhos abertos!

Virgem

Este pode ser um momento repleto de produtividade e ambição para levar a diante projetos profissionais. É importante também ficar atento a intuição que pode se expandir e presenteá-lo com os instintos corretos.

Libra

Sua sociabilidade aumenta e jogará a seu favor, principalmente para quem se abre a novas formas de alcançar a felicidade ou sucesso de projetos que almeja. Apenas tenha cuidado com as tensões causadas pelo perfeccionismo excessivo.

Escorpião

Mudanças de planos farão você buscar a transformação em alguns aspectos. Trabalhe a sua mente para escolher as palavras certas e iniciar novos caminhos. Assuntos envolvendo intimidade e sexualidade ficam em alta.

Sagitário

Hora de colocar a mão na massa para fazer as coisas da melhor forma. O poder de atração aumenta nesta fase e pode ser usado a seu favor, principalmente no romance, que tende a crescer em sua vida.

Capricórnio

A entrada do Sol em Gêmeos o ajuda a ser mais proativo e buscar os resultados que deseja pelos caminhos certos. A inspiração aumentará e a busca pelo próprio bem-estar o faz se conectar mais com o autocuidado.

Aquário

Momento de um maior poder de atração ou vínculo com as pessoas. A expressão se torna mais fácil e você é capaz de mostrar o que sente ou é com mais coragem.

Peixes

Momento de buscar a segurança não só em seus relacionamentos interpessoais, como também nos lugares que podem aumentar sua realização na vida. Não hesite em se organizar e refletir mais sobre os comportamentos que o beneficiarão.