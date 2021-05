Nem todas as pessoas são fiéis em seus relacionamentos amorosos e as traições deixam marcas profundas que nunca são superadas facilmente. Por isso, cada pessoa enfrentará e reagirá do seu jeito a este tipo de infidelidade.

Confira como cada signo do zodíaco lida com a traição:

Áries

O ariano que vive uma infidelidade pode explodir e ficar com muita raiva, mas depois que isso passar se sentirá inseguro e profundamente atingido. Seja perdoando ou tratando o outro com desprezo, ele irá odiar tocar no assunto para o resto da sua vida.

Touro

O taurino é muito atento e provavelmente irá descobrir a traição por seus próprios métodos. Ele também pode ter acessos de raiva, mas prefere que todas as mentiras sejam esclarecidas cara a cara. Se ele for pego de surpresa, seu emocional ficará bastante abalado.

Gêmeos

O geminiano pode ter um radar muito aguçado para as infidelidades e esperará a hora certa de agir. Nem sempre ele consegue ir até o fim nas descobertas e dar volta na página, o que o faz lidar com inseguranças e problemas relacionados a isso um bom tempo.

Câncer

O canceriano terá seu orgulho completamente abalado após uma traição e pode passar por uma fase muito desequilibrada emocionalmente. Suas reações serão repletas de drama, mas ele também pode guardar desejo de vingança, principalmente se ainda não tem coragem para dar um ponto final no relacionamento.

Leão

O leonino sabe que existem vários graus de infidelidade e não perdoará nenhum deles. Uma traição pode abalar bastante seu ego e ele irá buscar formas de devolver todo esse ressentimento para o outro, seja prejudicando-o diretamente ou dando a volta por cima da melhor forma.

Virgem

O virginiano pode parecer ter tudo sob controle, mas ficará extremamente amargurado ao lidar com uma traição. Ele não terá piedade na hora de dar o troco e pode dar o máximo de si para enterrar para sempre a consideração e sentimentos que tinha por alguém.

Libra

O libriano pode ter duas atitudes; seguir em frente e achar que a vida o livrou de uma cilada ou preferir superar o rancor para dar uma segunda chance. Ele ficará chateado, mas é o signo mais chance de não se apegar ao ressentimento e não se culpar pela infidelidade.

Escorpião

O escorpiano pode seguir o caminho da vingança em muitos momentos de desilusões, principalmente quando é traído. Quando isso acontece, ele tentará recuperar sua dignidade e autoestima atingindo o outro onde mais dói.

Sagitário

Por mais aventureiro e mente aberta que seja, o sagitariano terá o ego profundamente abalado com uma traição. Ele irá sofrer e pode realizar mudanças radicais nos seus rumos após essa decepção, o que o motiva a começar a agir para seguir em frente e enterrar o passado.

Capricórnio

O capricorniano pode ficar muito frio depois que descobre uma traição e, por mais que se sinta mal, ele irá se distanciar ao máximo de quem o machucou. Não é de buscar vingança, mas certamente não deixará a reputação do outro sair intacta.

Aquário

Quando é surpreendido por uma infidelidade, o aquariano pode sentir muita raiva, mas logo tentará deixar isso para trás e não perderá tempo. Ele começará a superar as consequências emocionais e mentais deste problema se abrindo para novas coisas.

Peixes

Como se entrega bastante e não dá sua confiança para qualquer um, o pisciano irá se sentir bem abalado, podendo cair em abismos emocionais e reações repletas de impulsividade. Por mais que tente perdoar ou seguir em frente, o ressentimento não poderá ser ignorado e ele recuperará bem aos poucos sua autoestima. Alguns podem cortar os laços para sempre.