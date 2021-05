Por que os pais não devem descontar a raiva nas crianças

Perder a calma e brigar com os filhos vez ou outra é algo comum. Porém, criticar as crianças constantemente e utilizar a raiva para controlá-las não é aceitável. A educadora parental e colunista da Canguru News,Telma Abrahão, convida os pais a refletirem sobre como construir uma relação familiar mais saudável com os pequenos. Autora do best-seller “Pais que evoluem”, Telma sugere que os pais se questionem quanto às verdadeiras razões que se escondem por trás da raiva que tantas vezes descontamos nos filhos.

“Pode ser cansaço, medo, estresse, dificuldade de relacionamento, frustração profissional, mas também a falta de aceitação ou por tentar encaixar o filho em um molde que ele não cabe”, diz Telma. Ela acrescenta que quando não conseguimos ‘controlar’ essa parte de insatisfação em nossa vida, acabamos querendo ‘controlar’ a parte mais frágil e vulnerável dela: as crianças.

Se os pais querem desenvolver uma boa relação com as crianças, a colunista diz que é fundamental que eles deixem a raiva de lado. “Não podemos impedir uma emoção, mas podemos escolher a nossa reação a essa emoção. Resolva suas questões interiores e escolha se relacionar pelo amor e pela compaixão”, diz. As crianças precisam se sentir amadas. Quando não conseguem, buscam outras formas de conseguir suprir essa necessidade. Na maioria das vezes, tentam chamar a atenção dos adultos de forma negativa pelo mau comportamento.

De acordo com Telma, quando isso acontece, um ciclo vicioso se instala. A frustração dos pais, mesmo que inconscientemente, acaba sendo descontada nos filhos. Eles tentam controlar as crianças, que não cedem porque não se sentem amadas. Começam as lutas por poder, o que só aumenta a raiva. “Quando tomamos consciência de nossas dores emocionais mal curadas e disfarçadas de raiva, ganhamos o poder de transformar toda uma existência”, completa a colunista.

