Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 17 a 21 de maio de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem começar a movimentar maio de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 17 a 21 de maio de 2021:

Áries

Evite ficar chateado e explosivo com as pessoas. Se concentre no trabalho e nos estudos para não cometer erros que mais tarde trarão problemas. Pode ser uma semana de grandes conquistas econômicas ou projetos que vão para frente.

Mesmo assim, é melhor economizar em seus ativos. Um amor do passado pode voltar e é necessário superar esta energia negativa, colocando final a esta situação.

Cuidado com o que você fala e seja mais discreto. Seus números da sorte são 09 e 23. Uma nova proposta de emprego e uma mudança de casa podem acontecer.

Touro

Momento de maturidade que pode trazer melhoras na vida amorosa e estabilidade da vida pessoal. Evite deixar o egoísmo tomar conta e não se feche para as mudanças que podem transformas as coisas positivamente.

As relações no trabalho também podem melhorar e você terá mais presença, se destacando positivamente. O estresse também aumenta com isso e preciso ficar atento para realizar os objetivos sem frustrações.

Inicie uma fase de maior cuidado da saúde, com exercícios e boa alimentação. Seus números da sorte são 01 e 27.

Gêmeos

Você pode ficar pouco distraído e nervoso, por isso é recomendável meditar ou dar um passeio para tirar o estresse. Nos negócios e ambiente de trabalho, o crescimento chega em todos os sentidos para ter sucesso; projetos ou mudanças de planos ajudarão a encontrar um bom caminho.

Esta semana tende a render de mudanças de humor, então tente se comportar com sabedoria e evite problemas com seu parceiro e sua família. Seus números da sorte são 04 e 33. Tente usar mais o amarelo para ter abundancia.

Câncer

Esta é uma semana de grandes conquistas pessoais e profissionais. A boa sorte em todos os aspectos o cercará, mas você deve ser humilde e deixar de lado o orgulho que pode dominá-lo.

Tente se concentrar e realizar o que quer. Tenha cuidado com problemas intestinais e nervosos. Os solteiros conhecem alguém compatível, mas devem deixar-se amar e não colocar tantos obstáculos no amor.

Uma viagem por motivos de trabalho pode surgir. Um amigo o procura para lhe oferecer um negócio que dará bons lucros. Pare de tentar controlar seus parceiros românticos, pois eles podem se cansar. Seus números da sorte são 01 e 24.

Leão

Energias de prosperidade estarão com você e é recomendável investir em seu negócio, projeto ou planos, pois os resultados serão positivos. Evite apenas ficar sem paciência e tente pensar bem antes de agir em qualquer situação que surgir.

Cuidado com os problemas jurídicos e tente resolver qualquer situação na hora certa; não deixe para depois. Mudanças são comunicadas no trabalho por superiores.

É hora de deixar amores fugazes para trás e começar a amadurecer. Um parceiro estável pode chegar. Saia e respire um pouco de ar fresco pela manhã, pois isso o ajudará a se liberar do estresse da sua vida. Seus números mágicos são 13 e 28.

Virgem

Esta é uma fase de renascimento no local de trabalho e você receberá uma nova proposta de que lhe dará muitas satisfações.

Você pode ter dúvidas com seu parceiro ou relacionamento; chegou a hora de esclarecê-las sem medo. Lembre-se que é preciso buscar a paz e o crescimento no amor, conhecendo pessoas que também possuem este interesse.

É hora de movimentar as energias e se aventurar. Uma mudança de país ou estado pode acontecer. Você terá sorte com os números 26 e 31. Tente usar mais o amarelo para atrair abundância. Tente ser discreto e evite fofocas no trabalho para não ter problemas.

Libra

É hora de remover os obstáculos de sua própria mente para alcançar o sucesso. Não tenha medo de agir para alcançar o sucesso e se afaste de todas as negativas que possam estar ao seu redor.

Não busque tanto o amor! Deixe-o chegar sozinho e lembre-se que o mais importante é que seu futuro parceiro o faça crescer em todos os sentidos.

A sorte chega em uma questão de trabalho ou negócios. Cuidado com problemas renais e estomacais; cuide melhor da sua saúde e alimentação em geral. Uma viagem pode surgir.

Você manda algo para conserto. Um problema judicial é resolvido a seu favor. Seus números são 02 e 45.

Escorpião

Uma mudança radical traz positividade no local de trabalho. O sucesso por meio de uma transformação acontecerá. Você deve reorganizar seus objetivos para o futuro.

Dinheiro extra tende a chegar, apenas tente não gastá-lo em coisas que você realmente não precisa e economize. Cuide da saúde com exercícios e uma melhor alimentação.

A sorte chega até você com os números 07 e 33. Tenha atenção com problemas de pele ou cabelo. Leia muito bem o que você assina, principalmente no banco. Fim de semana para se comunicar com pessoas especiais.

Sagitário

Esta é uma semana de novos começos na vida pessoal. Chegou à chance de fazer coisas novas e se aventurar em mudanças radicais. Você deve ter cuidado com as traições no amor e amizades, pois serão alguns dias complicados em termos de relacionamentos.

Um amor do signo de Aquário ou Áries voltará à sua vida. Você terá sorte e pode receber um dinheiro. Seus números da sorte são 04 e 35. Tente usar mais laranja para atrair a abundância.

Você compra algumas coisas e se sente bem. Semana de fazer pagamentos atrasados. Você tem que controlar sua personalidade explosiva para não afastar as pessoas.

Capricórnio

Momento de alcançar a felicidade em todos os sentidos. Chegou a hora de deixar o rancor para trás e evitar raiva. Semana de fazer mudanças em seu ambiente de trabalho e começar um negócio que funcionará bem.

Uma gravidez pode acontecer ou ser descoberta. Um golpe de sorte chega até você com os números 05 e 30. A prata o ajuda a se proteger de energias negativas. Um curso pode beneficiar muito suas oportunidades no futuro.

Evite entrar em aventuras perigosas ou triângulos amorosos. Tente fugir das tentações e lembre-se que as coisas negativas mais cedo ou mais tarde são descobertas e voltam para você.

Aquário

Problemas são resolvidos com inteligência. Uma mudança de emprego ou inicio do seu próprio negócio vai bem. Você deve trabalhar para controlar seu ego e orgulho, deixando para trás rancores.

Não nutra mais ressentimentos de amores do passado, pois esses sentimentos negativos afetam apenas você. Comece a viver seu presente sem tantos complexos e não se importe com o que os outros vão dizer.

Momento de diversão para alguns, mas não se deve baixar a guarda e é preciso cuidar da saúde, principalmente se prevenindo contra o covid-19.

Uma viagem é planejada. A sorte chegará com os números 06 e 15. Tente usar mais o verde para aumentar a sorte e atrair abundância.

Peixes

Uma semana para se reinventar em todos os aspectos de sua vida e finalmente deixar para trás as más notícias. Cresça mais no trabalho e faça sua parte para que o sucesso aconteça; seja mais constante e determinado nas decisões que toma.

Uma boa oportunidade pode surgir na vida profissional, mas você não deve se gabar de suas conquistas para não gerar energias negativas.

Tente se acalmar para não brigar e provocar uma discussão com seu parceiro romântico. Fique mais atento com a sua família e não gaste tempo com quem não merece. A sorte será com os números 09 e 23. Use mais amarelo para abundância.