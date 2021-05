App WhatsApp vai reduzir funções de quem não aceitar novos termos; alterações já estão em vigor

Com uma série de mudanças, os novos ‘Termos de Serviço’ do aplicativo de mensagens WhatsApp já entraram em vigor.

As alterações estão valendo desde o último sábado (15) para os sistemas Android e iOS, como detalhado pelo site especializado WABetaInfo.

Com os novos termos, é possível que os detalhes do bate-papo com uma conta comercial especial sejam utilizados ​​para gerar anúncios direcionados no Facebook, dependendo da política de privacidade da empresa, por exemplo.

Apesar de várias polêmicas envolvendo o tema, como detalhado pelo site, a conta do usuário não será excluída, caso não tenha aceitado as novas alterações.

Se não aceitei os Termos de Serviço do app WhatsApp

O usuário também não perderá o histórico de bate-papo atual e backup, mas ficará limitado a usar alguns recursos, o quede ocorrer em 90 dias.

Ainda poderá atender chamadas de voz e vídeo e responder a mensagens de notificações nas primeiras semanas, mas não poderá abrir a lista de bate-papo porque há um lembrete sobre os Termos de Serviço.

Ainda de acordo com as informações, existem outros recursos que o usuário não poderá utilizar se não aceitar as alterações. Confira a lista completa neste link.

