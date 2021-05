/ #EmCasaSemViolência: campanha alerta sobre abusos contra crianças e adolescentes

Durante o isolamento social, houve um aumento em diversas práticas de violência contra criança, inclusive no abuso sexual. Segundo especialistas, a maior parte dos casos – 80% – acontece dentro de casa, justamente por quem deveria proteger as crianças, e no geral envolve pessoas da família. O fechamento das escolas prejudicou a identificação e denúncia de possíveis abusos, por parte de professores e outros adultos que não fazem parte da família da criança violentada. Para chamar atenção para o assunto, nesta terça-feira (18) é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Na data, estão previstas uma série de ações de mobilização digital como parte do projeto Crescer Sem Violência, parceria da Childhood Brasil, UNICEF Brasil e Canal Futura, que tem como objetivo trazer maior visibilidade para este tema. Também serão divulgados dados da pesquisa diagnóstica “Violências sexuais contra crianças e adolescentes em tempos de pandemia por Covid-19”.

Mobilização digital

Nas redes sociais, por meio da hashtag #EmCasaSemViolência, o projeto irá compartilhar informações destinadas a profissionais de educação, conselhos tutelares, crianças, adolescentes e o público em geral. Além disso, será divulgado o gibi “ECA 30 anos”, produzido pelo projeto em 2020 para celebrar o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. A história em quadrinhos tem versão em português e em espanhol, mostrando de forma lúdica a rede de proteção à infância e à adolescência.

Cena da série “Que corpo é esse?”/Imagem: divulgação

Programação especial no Canal Futura

A iniciativa também ocupará a grade do canal Futura. Ao longo do mês de maio, serão exibidos episódios das séries audiovisuais que compõem o projeto Crescer sem Violência: “Que exploração é essa?” (2010), “Que abuso é esse?” (2015) e primeira temporada de “Que corpo é esse?” (2018) – este ano foi lançada a segunda temporada, que retrata a prevenção de violências online, com temas como saúde emocional, aliciamento online, autoproteção e reputação digital.

O Futura também exibirá uma programação especial com conteúdos educativos sobre o tema no dia 18 de maio (terça-feira). Confira:

20h – o programa “Conexão” discute o tema do “home schooling” e seu impacto nos direitos de crianças e jovens;

21h – a edição do “Debate” retrata a situação do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia;

23h30 – exibição do documentário “Um crime entre nós”, produção do Instituto Liberta e Maria Farinha Filmes. O longa mostra a luta de famosos, como Luciano Huck e Dráuzio Varella, e de anônimos que atuam diariamente para tirar meninas e meninos do ciclo de exploração sexual.

