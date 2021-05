11 penteados práticos para cabelos cacheados usando apenas 5 itens

Tem dias que acordamos e só queremos que o cabelo se arrume sozinho, não é mesmo? Mas como isso infelizmente não é possível, a alternativa é contar com penteados práticos e rápidos de se fazer. E que tal aproveitar esta segunda-feira para aprender algumas dicas?

Se você está com a agenda apertada e com a rotina cada vez mais intensa, fique tranquila, pois as sugestões de hoje vão te dar uma grande mão. E melhor, você só precisará de apenas 5 itens para reproduzir as recomendações.

E por falar em itens…

Se você quer reproduzir as dicas de penteados enquanto assiste ao tutorial, é importante que conte com os itens indicados, que te auxiliarão tanto no processo, quanto na finalização. Portanto, se tiver, separe:

Grampos;

Pente;

Elástico de cabelo;

Gel;

Meia-calça.

E caso esteja curiosa, as recomendações são do canal da youtuber Ana Lídia Lopes que traz um vídeo com mais de 800 mil visualizações. Assista abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

