Vídeo ensina como mudar seu número de celular no WhatsApp

Um vídeo ensina como mudar seu número de celular facilmente no aplicativo de mensagens WhatsApp.

A gravação com o tutorial foi compartilhada pelo canal oficial, com mais de 1 milhão inscritos, no YouTube.

Como revelado, ao mudar seu número de telefone, sua conta do app e grupos serão transferidos.

Pavlo Gonchar – SOPA Images/Sipa USA

Aprenda a mudar seu número de celular no WhatsApp

Antes de começar, faça backup da sua conta e certifique-se que seu novo número pode receber mensagens SMS ou chamadas telefônicas.

Depois das verificações, é só seguir o passo a passo. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Com informações do app oficial

